В Одессе набросились на полицейского и нацгвардейца

На сотрудницу полиции напали в Одесском райотделе. На нацгвардейца набросились в районе Лузановки в Одессе. Оба они получили многочисленные травмы. Нападающих удалось задержать.

Случилось это в один день 12 августа. На женщину напали днем ​​в отделении, а на мужчину – вечером на городском пляже.

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Полицейская просто сидела за столом

Инцидент произошел в 11:20 во втором отделе полиции Одессы, на Греческой. Один из посетителей подошел к сотруднице полиции и ударил ее в лицо. В то время она сидела за столом в коридоре у выхода.

После этого злоумышленник сразу убежал. Удар был очень сильный, поэтому пострадавшую отвезли в больницу. Врачи потом диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Правоохранители нашли и задержали мужчину в тот же день. Злоумышленник отказался объяснять, зачем он так поступил. Известно, что мужчина – бездомный, 1990 года рождения. Ему объявили подозрение за умышленные побои легкой или средней тяжести при исполнении полицейским своих обязанностей. Сейчас мужчину отправили в изолятор временного содержания.

Напал во время работы

Похожий случай произошел вечером 12 августа на территории Лузановского пляжа. Возле клуба "Восток" на сотрудника Нацгвардии напал неизвестный и избил его. В то время пострадавший был на работе – он патрулировал вблизи пляжа.

Из-за нанесенных травм нацгвардеец вынужден был обратиться к медикам. У него диагностировали сотрясение головного мозга и обнаружили рану над левой бровью. Нападающего удалось задержать. Им оказался безработный 1995 года рождения.

Инцидент с нападением на нацгвардейца похож на прошлое нападение на полицейскую. Поэтому злоумышленнику объявили ту же статью и тоже отвели в изолятор.

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