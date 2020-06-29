За пивом заехал: мужчина верхом на коне зашел в супермаркет в одних трусах – видео
В одном из супермаркетов Киева 28 июня посетители стали свидетелями курьезного случая. Обнаженный мужчина на коне заехал прямо в магазин.
Пьяный мужчина в нижнем белье посетил киевский магазин, что на проспекте Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает "Киев оперативный".
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Как на всадника отреагировали покупатели
В труселях, с кентами, на коне заехал прямо в супермаркет за добавкой. За сигаретами. За пивом,
– шутит автор видео.
Покупатели также поинтересовались, куда в это время смотрела охрана.
С собаками, котами заходят, а с лошадью почему нельзя?", – пишут в комментариях пользователи.
Смотрите видео, как мужчина верхом на лошади заехал в супермаркет: