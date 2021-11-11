Часом ми забуваємо, але з чисельністю 1,5 мільйона осіб воно більше, ніж сумарне населення Копенгагену та Амстердаму. Харків втричі більший, ніж французький Ліон та приблизно таке ж місто, як Барселона.

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Від Харкова можна дістатися до кордону з Росією швидше, ніж відбудеться один тайм футбольного матчу. Саме сюди після втечі з Києва в лютому 2013 року президент Віктор Янукович мав тимчасово перенести з Києва:

функції столиці;

органи влади – через безлад, який стався в результаті розстрілів на Майдані.

Саме з Харкова втік до Росії колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, якого вивіз під прикриттям депутатської недоторканності тодішній член парламенту, а зараз постійний учасник ток-шоу на каналах олігарха Ріната Ахметова, Євген Мураєв.

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Це місто в планах російської влади мало стати центром ще однієї самопроголошеної республіки внаслідок агресивних дій президента Володимира Путіна по окупації Сходу України.

Але Харків вистояв, він зміг придушити в зародку повстання сепаратистів. Прапор Росії над обласною адміністрацією провисів 45 хвилин.

Починаючи з 2010 року і до грудня 2020 року Харковом керував Геннадій Кернес. Він входив до "Партії регіонів" колишнього президента Януковича, але в критичні дні після його втечі з Києва відмовився передавати ключі від міста для перетворення його на форпост тодішнього режиму.

Харків не перетворили на форпост тодішнього режиму

Щоправда, чому це сталося, в історії не збереглося однозначної версії. Лідер російських терористів Ігор Гіркін розповідав, що Кернес у 2014 році літав до Москви, отримував інструкції від радника Путіна Владислава Суркова щодо створення Харківської народної республіки, але той сказав присягати київській владі.

Іншу версію озвучував олігарх Павло Фукс в одному з телевізійних інтерв'ю. Він заявив, що разом з іншим олігархом Ігорем Коломойським вмовили Кернеса "не гратися з вогнем" і залишитися на боці України.



Фукс озвучив свою версію / Фото "Української правди"

У квітні 2014 року Кернес отримав вогнепальне поранення під час ранкової пробіжки, що до кінця життя зробило його прикутим до крісла. Цей злочин так і не розкрили, а підірване здоров'я не перенесло захворювання COVID-19.

Відзначимо! Про смерть Кернеса оголосили 19 грудня 2020 року.

Але, схоже, ще коли Кернес був формально живий, вже навіть найближче оточення не вірило в одужання і точилася боротьба за його спадок.

Той, хто зміг би в публічному просторі найбільш правдиво назвати себе наступником Кернеса, автоматично вигравав би вибори мера.

Адже попри суперечливу репутацію, корупційні скандали, схильність до насильства та брутальної лексики, Кернес мав потужну підтримку серед мешканців Харкова, багато з яких і досі перебувають у полоні створеного російською пропагандою міфу про "сильну руку", головним носієм якого був Путін.

Феномен Кернеса

Його копію мешканці багатьох міст Сходу України воліли б бачити на чолі своїх муніципалітетів. Патерналізм українського суспільства, помножений на зневіру в політичних партіях, створив ґрунт для появи такого феномену, як Кернес.

На церемонії прощання з ним, яка тривала 5 годин, взяли участь 100 тисяч осіб. Як не парадоксально, це трохи менше, ніж проголосували на виборах мера в кінці жовтня 2021 року за їх переможця Ігоря Терехова. Він очолив півторамільйонне місто, набравши лише 146 тисяч голосів.



Церемонія прощання з Кернесом / Фото 24 каналу

Ще одним феноменом виборів у Харкова є відсутність уже протягом десятиліть демократичної альтернативи. Свою перемогу Терехов забезпечив тим, що його обрали секретарем Харківської міської ради у 2020 році, коли Кернес обрався на свій третій термін.

Водночас всю виборчу кампанію Кернес провів у палаті берлінської клініки "Шаріте", а його здатність до самостійних фізичних дій так ніхто і не підтвердив. Після смерті Кернеса саме Терехов майже рік керував Харковом як тимчасовий мер.

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Єдиним конкурентом у Терехова на цих виборах був Михайло Добкін – колишній депутат від "Партії регіонів" Януковича, який за роки своєї кар'єри також встиг покерувати і областю, і містом.

Водночас запам'ятався він лише епатажними та курйозними заявами на телеканалах, сповненими прорадянською та антизахідною риторикою.



Добкін запам'ятався скандальними заявами / Фото Liga.net

Власне, і боротьба на цих виборах зводилася до того, хто з двох кандидатів, Терехов або Добкін, доведе до електорату свій статус "спадкоємця Кернеса".

На користь останнього було відео з бекстейджу зйомок телереклами, записане 15 років тому, де ще молодий Добкін балотувався у мери Харкова, а Кернес глузував з його помилок та недолугостей. "У тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст", – мовиться там.

Ця знущальна репліка Кернеса, сказана на адресу Добкіна, стала крилатим виразом в українській політиці на багато років. Тому Добкін завдяки цьому ролику з мільйонними переглядами мав можливість апелювати до народних мас як найближчий соратник Кернеса.

Відео з бекстейжду зйомок: дивіться відео



Під час виборів його кандидатуру підтримала ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком – кумом Путіна, – що зараз перебуває під домашнім арештом.

Щоб зупинити бажання інших політиків балотуватися в Харкові, партія навіть видала спеціальне роз'яснення, що всі самовисуванці – конкуренти Добкіна з ганьбою виключать.

Фіаско для Добкіна

Також Добкіна всіляко підтримували телеканали іншого олігарха – Ріната Ахметова, в ефірі яких він з'являвся ледь не щодня з коментарями на будь-які теми. Задачею Добкіна було виставити Терехова самозванцем.

Ми ще розберемося, як ви прийшли до влади і хто експлуатує пам'ять мого товариша,

– обурювався в ефірі головного політичного ток-шоу "Право на владу" соратник Добкіна і депутат парламенту від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Але вибори закінчилися фіаско для Добкіна. Він набрав менше, ніж 30%. Хоча на адресу Терехова лунали звинувачення у використанні адміністративного ресурсу та фальсифікаціях, його перевага над Добкіним є надто значущою, щоб ці зловживання впливали на кінцевий результат.



Проблемою Терехова був не Добкін / Колаж 24 каналу

Набагато серйознішою проблемою Терехова був не Добкін, а розслідування тих обставин, як він став секретарем міської ради Харкова у 2020 році. Це сталося в ті дні, коли здатність Кернеса ухвалювати самостійні рішення була дуже сумнівною.

Пропозицію від Кернеса про обрання Терехова другою особою в міст внесли на засідання Харківської міської ради 9 грудня 2020 року. Документ підписав Кернес не фізично, а за допомогою електронно-цифрового підпису о 10:20.

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Сам цей підпис видали Кернесу 17 вересня о 15:52, хоча сам він з ускладненнями через COVID-19 У спеціальній капсулі на чартерному рейсі до Берліна залишив Харків 16 вересня ввечері.

Зауважимо! Тобто на час видачі нового електронно-цифрового підпису, який мають давати на захищеній флешці особисто власнику, Кернеса фізично не було на території України.

Ще один цікавий момент. До НАЗК подали повідомлення про суттєві матеріальні зміни у Кернеса 17 вересня 20 року о 15:44 та 15:47. А новий електронно-цифровий підпис видали того ж таки 17 вересня 2020 року о 15:52, тобто через 8 хвилин, що фізично неможливо.



Підпис Кернеса сфальсифікували / Фото "РБК-Україна"

Проблема Терехова – не Добкін

Адже це повідомлення про суттєві зміни Кернес надав в той час, коли він був відсутній на митній території України. Отримали інформацію про ІР-адресу та місце розташування технічного пристрою, за допомогою якого до НАЗК надіслали повідомлення щодо Кернеса.

Це зробили з офісу 618, де працює співробітник комунального підприємства Харкова "Міський інформаційний центр" Артур Лук'янов, який на той час обіймав посаду головного адміністратора інформаційних систем відділу комп'ютерних систем.

Іншими словами, цифровий підпис, який видали 17 вересня о 15:52 Кернесу, насправді Кернес не отримував та не використовував особисто, що є грубим порушенням чинного законодавства.

Фактично ж цифровим підписом Кернеса володів хтось з його підлеглих в мерії, який, за вказівкою невідомих осіб, і вніс подання на Терехова начебто від імені Кернеса.

Це спочатку зробило його секретарем міської ради Харкова, потім – тимчасовим мером, а згодом відкрило дорогу до перемоги на виборах.

Шкелет у шафі Терехова

Цей скелет в шафі робить Терехова лояльним до київської влади. Свого часу, коли помер Кернес, отримати свою долю впливу в місті після виборів намагалися декілька осіб:

україно-російський олігарх Павло Фукс, на якого нещодавно наклали санкції Ради безпеки та оборони України;

колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заступником якого в Харкові працював Терехов багато років тому;

великий забудовник у Харкові Олександр Ярославський.

Терехов як проєкт, що виник завдяки міфу про спадкоємця Кернеса, перетворюється на акціонерне товариство, де кожен намагається отримати свою частку.

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Їх конвертуватимуть в посади, вплив, земельні ділянки, міські тендери. Є ризик, що великим містом на крайньому Сході Європи керуватимуть як завжди, згідно з правилами української корупції.

Але Терехов має шанс вчинити інакше. Зараз він отримав легітимну владу на виборах, а не тимчасову посаду внаслідок маніпуляцій з електронним підписом Кернеса. А значить, він не зобов'язаний нікому, крім своїх виборців. Може хоча б спробувати керувати інакше, ніж було заведено в Харкові у часи Кернеса.