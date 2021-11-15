За рулем мог быть полицейский: в Харькове авто перевернулось после жесткого столкновения
Источник:Newsroom
На Салтовском шоссе в Харькове произошло жесткое столкновение двух автомобилей. Мitsubishi на скорости протаранил Chevrolet и перевернулся.
Это произошло вечером 14 ноября. Впоследствии в сети сообщили, что за рулем Mitsubishi был пьяный полицейский.
Заметьте В прокуратуре заверили, что харьковского водителя "под метадоном" не выпускали из СИЗО
Врезался в бордюр и перевернулся
Mitsubishi Outlander на большой скорости протаранил Chevrolet Aveo, а затем задел еще один автомобиль. Удар был настолько сильным, что кроссовер развернуло боком. Впоследствии он врезался в бордюр, и произошло опрокидывание.
Участников аварии забирает скорая: смотрите видео
Пострадавшего водителя, а также женщину из Chevrolet Aveo отвезли в больницу. О том, что водитель Mitsubishi был пьян, рассказали очевидцы аварии.
Автомобиль перевернулся после аварии: смотрите видео
Что известно о предполагаемом виновнике
Незадолго после аварии харьковский адвокат Игорь Герасименко распространил в сети информацию о том, что пьяный водитель является полицейским. Он якобы работает в Ахтырке на Сумщине.
Адвокат рассказывает об этом ДТП: смотрите видео
Фамилия Ковальчук, но только в неотложку он попал с фамилией Синявский. Говорил с врачом отделения, говорил с медсестрой – его в палате нет,
– сказал Герасименко.
Адвокат добавил, что участника ДТП забрала из больницы жена. Сейчас правоохранители это никак не комментировали. Поэтому неизвестно, действительно ли мужчина является оперуполномоченным.
Скриншот из реестра декларации / Фото телеграмму "Харьков Life"
Также совершил другие аварии
Также очевидцы сообщили, что в тот вечер выпивший мужчина совершил не одно ДТП. Перед тем, как протаранить Chevrolet возле хлебозавода, водитель Mitsubishi Outlander устроил ДТП на Новых Домах.
Также он столкнулся с LADA Priora на перекрестке Салтовского шоссе и проспекта Ландау. На автомобиль якобы не оформлена ни одна страховка.
Место жесткой аварии с опрокидыванием в Харькове: смотрите видео