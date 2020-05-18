За шаг до беды: в Киеве дерево рухнуло прямо перед авто, в котором были люди – видео
В Киеве на улице Стеценко дерево упало на проезжую часть. Еще бы мгновение и ствол раздавил бы авто с людьми, которое двигалось по дороге.
Дерево упало на проезжую часть прямо перед авто, которое ехало. Видео с регистратора авто появилось в сообществе Киев оперативный в фейсбуке.
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Чудом падение не произошло именно тогда, когда водитель двигался под деревом. Следовательно, ни само авто, ни люди, которые были внутри, не пострадали.
Ствол перекрыл одну полосу движения, и водителям пришлось объезжать его.
Дерево упало прямо перед машиной – смотрите видео
Падение деревьев в Киеве
В этот же день дерево упало в самом центре столицы возле здания СБУ. Никто из людей не пострадал, а припаркованных машин в той зоне не было.