Люди вийшли на вулицю, аби домогтися справедливого суду для активіста Стерненка. Загалом на акції зібралися сотні небайдужих.

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Організатори акції раніше заявили, що у понеділок, 31 травня, Стерненка можуть посадити до в'язниці у справі "про 300 гривень".

Наші джерела також підтверджують, що Стерненка у понеділок посадять. Рішення вже написане,
– наголосили організатори.

Додамо, що 21 травня в Апеляційному суді Одеси закінчилися дебати сторін у справі проти Стерненка. Судді пішли до нарадчої кімнати й мають зібратися на засідання 31 травня о 14:00. 

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У чому звинувачують Сергія Стерненка / Інфографіка 24 каналу