Люди вийшли на вулицю, аби домогтися справедливого суду для активіста Стерненка. Загалом на акції зібралися сотні небайдужих.

Важливо Вирок у справі Стерненка оголосять наприкінці травня: активіст готує акцію

Організатори акції раніше заявили, що у понеділок, 31 травня, Стерненка можуть посадити до в'язниці у справі "про 300 гривень".

Наші джерела також підтверджують, що Стерненка у понеділок посадять. Рішення вже написане,

– наголосили організатори.

Цікаво! Мовиться про справу, за якою Сергія Стерненка звинуватили у викраденні колишнього депутата райради Сергія Щербича. Зробив він це для того, щоб нібито заволодіти 300 гривнями чиновника.

Додамо, що 21 травня в Апеляційному суді Одеси закінчилися дебати сторін у справі проти Стерненка. Судді пішли до нарадчої кімнати й мають зібратися на засідання 31 травня о 14:00.

Справи Стерненка: все, що варто знати

23 лютого 2021 року Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Стерненко ж назвав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова в тиску на суд.

9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту і відправив його під цілодобовий домашній арешт. Зауважимо, ув'язнення Стерненка супроводжувалося протестами у Києві та низці міст України.



У чому звинувачують Сергія Стерненка / Інфографіка 24 каналу