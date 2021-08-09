За убийство в камере будут судить надзирателей СИЗО Харькова

В Харьковском следственном изоляторе 5 декабря 2020 года произошел конфликт осужденного и заключенного мужчин. В ходе него один из них убил другого. Как следствие, 9 августа сообщили о подозрении 2 надзирателям учреждения.

Следователи считают, что инцидент произошел из-за того, что работники СИЗО совершили сразу несколько нарушений. Теперь им также грозит тюрьма.

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Выразил неприязнь

По данным правоохранителей в камере был мужчина, которого осудили за совершение грабежа и задержанный за подозрение в убийстве.

Осужденный, который был в нетрезвом состоянии, выразил свою неприязнь соседу. У них началась перепалка. Тогда мужчина, сидевший там за убийство, совершил еще одно аналогичное преступление. Он нанес оппоненту телесные повреждения, которые были не совместимы с жизнью.

Нарушений было несколько

Следует отметить, что заключенный по подозрению в убийстве требовал особого надзора из-за психического состояния здоровья. Кроме этого, Инструкции по обеспечению режима в СИЗО предусматривает раздельное содержания взятых под стражу и осужденных.

То есть мужчины должны были быть в отдельных камерах, поскольку они были фигурантами дел на разных этапах расследования. Тоже надзирателей учреждения подозревают в том, что они не осуществили должного приема-сдачи дежурства. Они должным образом не провели технический осмотр камеры во время проверки. Вероятно, именно из-за этого задержанные имели доступ к алкоголю.

Что угрожает надзирателям

Двум сотрудникам СИЗО объявили о подозрении по статье о факте служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Максимальное наказание по ней заключение на срок от 2 до 5 лет.

В следственном изоляторе в Житомире 18 июля также умер заключенный. Медики констатировали смерть из-за острой сердечной недостаточности. Однако выяснилось, что причина трагедии другая. Эксперты установили, что заключенный умер из-за тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер с повреждением легких.