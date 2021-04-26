Организатором автопробега ко Дню Победы традиционно выступил лидер харьковской ячейки "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик. Он надеется, что в этом году в колонне примут участие 200 – 300 машин.

По словам Лесика, организацией мероприятия будет заниматься молодежное крыло ОПЗЖ. Традиционно это мероприятие будет изобиловать красными прапорами в память о советской армии.

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Что известно об автопробеге

Пока нет никакой информации о точном времени и локации мероприятия.

Точный маршрут еще не знаем, будем проводить официально, делать заявку на уровне Национальной полиции, для обеспечения безопасности и порядка. Действуем исключительно в рамках закона,

– рассказал Лесик.

По его словам, участники автопробега не будут нарушать карантинных ограничений.

Андрей Лесик добавил, что похожее событие уже происходило в 2020 году. Тогда от него веяло настоящим советским духом. Также представители ОПЗЖ прославляли так называемую Великую победу под неофициальный советский фронтовой гимн "Катюшу".

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