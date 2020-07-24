За помощь в задержании полтавского террориста обещают вознаграждение
Полиция Полтавщины пообещала денежное вознаграждение за помощь в поимке террориста, который удерживал в заложниках полицейского. Кроме того, территорию поиска Романа Скрипника увеличили.
Вознаграждение за задержание террориста
Правоохранители обещают вознаграждение тому, кто поможет задержать мужчину, который 23 июля удерживал в заложниках полицейского, заявил пресс-офицер полиции Полтавщины Роман Гришин, сообщает УНИАН.
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Мы сегодня (24 июля – 24 канал) объявим о том, что за информацию, которая поможет в розыске особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение,
– отметил Гришин.
По его словам, сейчас точная сумма неизвестна.
Гришин также добавил, что злоумышленника уже объявили в розыск. Все отделы полиции 24 июля получат ориентировку на него.
Территорию поиска увеличили
По состоянию на утро 24 июля территорию поиске Романа Скрипника расширили. Об этом Гришин заявил в эфире одного из телеканалов.
Круг поиска увеличен, и оперативные мероприятия по поиску продолжаются. Это территория Миргородского района. По нашей информации, у него при себе предмет, похожий на гранату,
– пояснил Гришин.
Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.
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Что известно о поисковой операции
- По данным полиции, работают нацгвардейцы, кинологи с собаками, а также специалисты с квадракоптерами. Также привезли тепловизоры для возможных поисков ночью.
- В поисках участвует освобожденный из плена террориста Виталий Шиян.
- По словам местных жителей, злоумышленник может прятаться в полях, где еще не убрали кукурузу и подсолнечник.
- На полевых дорогах через каждые 100 метров стоят патрули полиции.
Захват заложника в Полтаве: что известно
- В Полтаве 23 июля Роман Скрипник во время задержания достал гранату и угрожал ее взорвать. Он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Через несколько часов террорист отпустил правоохранителя.
- У мужчины единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму.
- В Полтавской ОГА говорят, что не будут его исполнять, потому что злоумышленник хочет лишь избежать уголовной ответственности за содеянное.
- Больше о террористе Романа Скрипника – по ссылке.