Полиция Полтавщины пообещала денежное вознаграждение за помощь в поимке террориста, который удерживал в заложниках полицейского. Кроме того, территорию поиска Романа Скрипника увеличили.

Вознаграждение за задержание террориста

Правоохранители обещают вознаграждение тому, кто поможет задержать мужчину, который 23 июля удерживал в заложниках полицейского, заявил пресс-офицер полиции Полтавщины Роман Гришин, сообщает УНИАН.

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Мы сегодня (24 июля – 24 канал) объявим о том, что за информацию, которая поможет в розыске особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение,

– отметил Гришин.

По его словам, сейчас точная сумма неизвестна.

Гришин также добавил, что злоумышленника уже объявили в розыск. Все отделы полиции 24 июля получат ориентировку на него.

Территорию поиска увеличили

По состоянию на утро 24 июля территорию поиске Романа Скрипника расширили. Об этом Гришин заявил в эфире одного из телеканалов.

Круг поиска увеличен, и оперативные мероприятия по поиску продолжаются. Это территория Миргородского района. По нашей информации, у него при себе предмет, похожий на гранату,

– пояснил Гришин.

Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.

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Что известно о поисковой операции

По данным полиции, работают нацгвардейцы, кинологи с собаками, а также специалисты с квадракоптерами. Также привезли тепловизоры для возможных поисков ночью.

В поисках участвует освобожденный из плена террориста Виталий Шиян.

По словам местных жителей, злоумышленник может прятаться в полях , где еще не убрали кукурузу и подсолнечник.

, где еще не убрали кукурузу и подсолнечник. На полевых дорогах через каждые 100 метров стоят патрули полиции.

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