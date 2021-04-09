За жестокое убийство кота одесситка предстанет перед судом
Прокуратура 8 апреля направила в суд дело об убийстве кота жительницей в Суворовского района Одессы. В феврале эта женщина выбросила животное с 10 этажа, а затем добила его ножом.
Источник:Прокуратура Одесской области
Подозреваемая 56 лет выбросила труп кота в мусорный контейнер. Это случилось на Десантном бульваре города.
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Что известно о преступлении
- Женщина призналась, что убила своего кота, потому что он ее поцарапал.
- Во время приступа внезапной агрессии женщина выбросила животное с балкона 10 этажа.
- Впоследствии она спустилась на улицу с ножом и добила домашнего любимца.
- Об этом случае сообщила другая жительница данного района.
Что грозит за убийство животного
Одесситку будут судить по статье о жестоком обращении с животными. Если вину докажут, она может заплатить штраф от 17 до 51 тысячи гривен или попасть в тюрьму на 3 года.
Другие случаи жестокости над животными
- В одесском районе Царское Село 9 марта 60-летний мужчина убил соседского кота. Он это объяснил тем, что животное испражнялось на его территории. Впоследствии на его доме оставили много надписей "убийца".
- Возле Одессы женщина 12 февраля застрелила хаски и похвасталась этим в чате села. Впоследствии она перестала признавать свою вину.
- В феврале активисты обнаружили в Одесской области ферму, где издевались над животными. На ее территории обнаружили умирающих от голода собак и части свиных туш.
- В Самборе мужчина 10 февраля расстрелял собаку из пневматической винтовки. Животное осталось живым, а обидчика впоследствии должны судить.
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