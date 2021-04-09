Прокуратура 8 апреля направила в суд дело об убийстве кота жительницей в Суворовского района Одессы. В феврале эта женщина выбросила животное с 10 этажа, а затем добила его ножом.

Подозреваемая 56 лет выбросила труп кота в мусорный контейнер. Это случилось на Десантном бульваре города.

К теме Ударил лопатой по голове: на Львовщине мужчина жестоко убил соседскую собаку

Что известно о преступлении

Женщина призналась, что убила своего кота, потому что он ее поцарапал.

Во время приступа внезапной агрессии женщина выбросила животное с балкона 10 этажа.

Впоследствии она спустилась на улицу с ножом и добила домашнего любимца.

Об этом случае сообщила другая жительница данного района.

Что грозит за убийство животного

Одесситку будут судить по статье о жестоком обращении с животными. Если вину докажут, она может заплатить штраф от 17 до 51 тысячи гривен или попасть в тюрьму на 3 года.

Другие случаи жестокости над животными