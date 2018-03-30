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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

За 2017 год в украинцев резко сократились сбережения: названа сумма

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Сбережения украинцев снизились
Сбережения украинцев снизились

В 2017 году доходы населения составили 2475,8 миллиарда гривен, расходы – 2544,8 миллиарда гривен. Соответственно уменьшение сбережений составило 69 миллиардов гривен.

Как сообщили в Государственной службе статистики, в 2017 году номинальные доходы населения по сравнению с предыдущим годом, составили 124,4%. Располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, составлял 121,3%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора, – 106,0%.

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Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2017 году составил 43592,8 гривен.

При этом зарплата составляла от 42 до 47 процентов дохода, еще треть – социальная помощь и другие полученные текущие трансферты

Расходы населения в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, составили 126,8%.

Теги: Новости Украины статистика
Источник: 24 Канал
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