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      За 2018 год новый руководитель "Укрзализныци" заработал почти 10 миллионов гривен, – журналистка

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      За 2018 год новый руководитель "Укрзализныци" заработал почти 10 миллионов гривен, – журналистка
      За 2018 год новый руководитель "Укрзализныци" заработал почти 10 миллионов гривен, – журналистка / Фото из открытых источников

      Новый глава "Укзализныци" Евгений Кравцов – один из самых успешных и самых дорогих государственных менеджеров. Сумма только его месячной зарплаты – это 50 прожиточных минимумов, что на сегодня составляет 88 тысяч гривен.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала автор и журналистка Татьяна Мартынюк.

      Читайте также: На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование

      По ее словам, если заглянуть в реестр деклараций, то за прошлый год Кравцов заработал на государственной службе почти 10 миллионов гривен – такую ​​сумму он отметил в свеженькой декларации еще в качестве кандидата на должность главы правления.

      Что известно о Кравцове? Он – успешный юрист, официально в "Укрзализныце" с января 2015 года. То есть такую ​​головокружительную карьеру он сделал за каких-то четыре года. Сначала Кравцов был советником генерального директора, затем был назначен директором по реформированию, правовой и имущественной политики "Укрзализныци",
      – отметила журналистка.

      Также Татьяна Мартынюк заявила, что к достижениям Кравцова и Омеляна относят запуск воздушного экспресса "Киев – Борисполь".

      "Только на системе продажи билетов "билетный сервис" потратили фантастические 20 миллионов гривен. Сейчас этот сервис не работает. Вот вам и достижение. Могли сэкономить 20 миллионов и обойтись без схем? Могли? Хотели? Очевидно – нет", – добавила автор.

      Видео полного выпуска блога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" от 15 января 2019

       

      Теги: Новости Украины Видеоблоги Деньги Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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