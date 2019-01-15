За 2018 год новый руководитель "Укрзализныци" заработал почти 10 миллионов гривен, – журналистка

Новый глава "Укзализныци" Евгений Кравцов – один из самых успешных и самых дорогих государственных менеджеров. Сумма только его месячной зарплаты – это 50 прожиточных минимумов, что на сегодня составляет 88 тысяч гривен.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала автор и журналистка Татьяна Мартынюк.

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По ее словам, если заглянуть в реестр деклараций, то за прошлый год Кравцов заработал на государственной службе почти 10 миллионов гривен – такую ​​сумму он отметил в свеженькой декларации еще в качестве кандидата на должность главы правления.

Что известно о Кравцове? Он – успешный юрист, официально в "Укрзализныце" с января 2015 года. То есть такую ​​головокружительную карьеру он сделал за каких-то четыре года. Сначала Кравцов был советником генерального директора, затем был назначен директором по реформированию, правовой и имущественной политики "Укрзализныци",

– отметила журналистка.

Также Татьяна Мартынюк заявила, что к достижениям Кравцова и Омеляна относят запуск воздушного экспресса "Киев – Борисполь".

"Только на системе продажи билетов "билетный сервис" потратили фантастические 20 миллионов гривен. Сейчас этот сервис не работает. Вот вам и достижение. Могли сэкономить 20 миллионов и обойтись без схем? Могли? Хотели? Очевидно – нет", – добавила автор.

Видео полного выпуска блога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" от 15 января 2019