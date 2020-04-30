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      За 4 месяца на Житомирщине произошло столько пожаров, как за весь 2019 год – глава ОГА

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      Масштабные пожары уже вторую неделю бушуют на Житомирщине. Количество возгораний за последние четыре месяца уже почти превысило показатель за весь 2019 год.

      С января 2020 года в области произошло уже 1 542 пожара, в то же время в прошлом году – 1 566. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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      В то же время в ГСЧС сообщили, что с начала года в Украине уже возникло примерно 23 тысячи пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. А площадь пожаров выросла втрое и составляет почти 60 тысяч гектаров.

      Отметим, что 30 апреля на Житомирщине возникли 4 новых лесных пожара. Однако, по словам чиновника, сейчас нет угрозы того, что огонь может перекинуться на деревни и жилые дома. Ситуация под контролем, пожарные не дают пламени распространяться.

      Утром на вертолете был очередной облет территории. Наблюдается задымление, но открытого огня нет,
      – отметил чиновник.

      А также подчеркнул, что хочет поддержать главу ГСЧС Николая Чечеткина, который призывает украинцев прекратить сжигать остатки растительности, траву и мусор. Кроме этого, он сообщил, что с сегодняшнего дня будет осуществляться усиленное патрулирование районов на Полесье.

      Бунечко рассказал, что областной совет выделил людям, пострадавшим от пожаров, по 31,5 тысячи гривен материальной помощи. Эти деньги уже направлены в Овручскую районную государственную администрацию и Овручскую ОТГ.

      Справка. Ранее Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики выделить 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

      Новые пожары на Житомирщине: что известно

      28 апреля возле села Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника горели сухая трава и лесной массив. Уже на следующий день вспыхнули три новых пожара:

      • Возле села Повча Лугинского района горела лесная подстилка и сам лес. Огонь прошелся 80 гектарами Повчанского лесничества.
      • Возле села Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества возник пожар лесной подстилки, огонь охватил около 25 гектаров.
      • Недалеко от села Гай Овручского района возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива на около 15 гектарах.

      По состоянию на 30 апреля спасатели помогают работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

      Бунечко о ситуации на Житомирщине: смотрите видео 

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Житомира
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