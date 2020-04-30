За 4 месяца на Житомирщине произошло столько пожаров, как за весь 2019 год – глава ОГА

Масштабные пожары уже вторую неделю бушуют на Житомирщине. Количество возгораний за последние четыре месяца уже почти превысило показатель за весь 2019 год.

С января 2020 года в области произошло уже 1 542 пожара, в то же время в прошлом году – 1 566. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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В то же время в ГСЧС сообщили, что с начала года в Украине уже возникло примерно 23 тысячи пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. А площадь пожаров выросла втрое и составляет почти 60 тысяч гектаров.

Отметим, что 30 апреля на Житомирщине возникли 4 новых лесных пожара. Однако, по словам чиновника, сейчас нет угрозы того, что огонь может перекинуться на деревни и жилые дома. Ситуация под контролем, пожарные не дают пламени распространяться.

Утром на вертолете был очередной облет территории. Наблюдается задымление, но открытого огня нет,

– отметил чиновник.

А также подчеркнул, что хочет поддержать главу ГСЧС Николая Чечеткина, который призывает украинцев прекратить сжигать остатки растительности, траву и мусор. Кроме этого, он сообщил, что с сегодняшнего дня будет осуществляться усиленное патрулирование районов на Полесье.

Бунечко рассказал, что областной совет выделил людям, пострадавшим от пожаров, по 31,5 тысячи гривен материальной помощи. Эти деньги уже направлены в Овручскую районную государственную администрацию и Овручскую ОТГ.

Справка. Ранее Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики выделить 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

Новые пожары на Житомирщине: что известно

28 апреля возле села Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника горели сухая трава и лесной массив. Уже на следующий день вспыхнули три новых пожара:

Возле села Повча Лугинского района горела лесная подстилка и сам лес. Огонь прошелся 80 гектарами Повчанского лесничества.

Возле села Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества возник пожар лесной подстилки, огонь охватил около 25 гектаров.

Недалеко от села Гай Овручского района возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива на около 15 гектарах.

По состоянию на 30 апреля спасатели помогают работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

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