За 50 километров от Чернобыля горит лесная подстилка: пожар тушит авиация

Лесная подстилка горит на площади около 6 гектаров вблизи села Новые Соколы на Киевщине на территории Дымарского агро лесничества. Местами это горение переходит в верховой пожар.

Из-за сильных порывов ветра в 17:30 огонь распространился по территории лесного массива на площадь около 1 гектара и общая площадь пожара составила около 6 гектаров, сообщили чрезвычайники.

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С пожаром борются 62 человека и 11 единиц техники, включая 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Северная часть Иванковского района расположена в Чернобыльской зоне отчуждения, а село Новые Соколы – на расстоянии свыше 50 километров от Чернобыля.