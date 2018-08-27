За 5 лет Украина почти на треть сократила потребление газа
С 2013-го года Украина сократила потребление газа почти на 30%.
Такие цифры во время рабочей поездки в Николаевскую область озвучил Президент Украины Петр Порошенко.
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Там он встретился с работниками "Научно-производственного комплекса газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект", где состоялись успешные тестовые испытания новой 32-мегаваттной турбины, которая не имеет аналогов в мире.
Задачи, которые я поставил, – чтобы мы перешли на собственную добычу газа, сократили неэффективное потребление газа! И сегодня по сравнению с 2013-м годом потребление газа сокращено почти на 30%,
– отметил Порошенко.
Он отметил, что вместе с тем увеличилось отечественное производство через "Укргаздобычу".
Вспоминая о достижениях комплекса газотурбостроения "Зоря", глава государства отметил, что ни одна страна не имеет такого потенциала, который есть у "Зори".
Ранее 27 августа в Кабмине заговорили о возможном повышении цен на газ для населения и объяснили, как это повлияет на тех пользователей, которые пользуются субсидиями.
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