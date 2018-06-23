За 5 минут – полумесячная норма осадков: коммунальщики назвали причины потопа в Тернополе

На этой неделе центр Тернополя трудно было назвать проездным, потому что сливные системы устарели и не справляются с большим количеством воды. Как следствие – подтоплены жилые дома и автомобили.

Когда вода сходит, на улицах остаются груды мусора и болото. Местные жители уверены – все потому, что город начали активно и хаотично застраивать. С этим соглашаются и коммунальщики.

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"У нас все больше асфальтированных участков. Раньше вода впитывалась, потому что был открытый грунт. Сейчас город благоустраивается, улучшается благоустройство, появляется брусчатка, новые дома, и число открытых зон уменьшается", – прокомментировал начальник управления ЖКХ Тернополя Олег Соколовский.

Еще одной причиной потопов является климат, который сейчас изменяется, и поэтому дождит теперь чаще.

У нас скоро будут субтропики. Мы уже видим их элементы на каждом шагу, они приносят дожди. Мы сейчас видим, что за 5 минут может выпасть полумесячная норма. Ни одна дождевая система, какая бы она ни была, не примет такого,

– добавил коммунальщик.

Сливная система в Тернополе имеет протяженность 42 километра, еще 50 – необходимо обустроить. Только на ремонт водосборной канализации в центре нужно более 60 миллионов гривен. Уже выделен первый миллион гривен на реконструкцию 300 метров общей сливной реки, которая собирает воду из четырех жилых районов и впадает в Тернопольское озеро. Эксперты отмечают, что ни один украинский город не имеет надлежащей ливневой системы, чтобы упорядочить ливни.

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Напомним, в Карпатах спасатели добрались до высокогорного детского лагеря, где утром 23 июня выпал снег. Сейчас они помогают 27 детям и 8 взрослым спуститься с горы, на которой туристов застала непогода.