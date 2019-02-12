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      За акцию против Зеленского Порошенко простил $ 60 млн криминальному авторитету Кривецкому

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко

      Акция протеста против Владимира Зеленского, которая состоялась во Львове 8 февраля, "обошлась" ее заказчикам – Администрации Президента в 60 млн долларов.

      Схему раскрыл журналист Александр Дубинский.

      Так, самые активные участники акции – Сергей Фаворский и Сергей Лейченко – являются "работниками" криминального авторитета Игоря Кривецкого по прозвищу "Пупс", которого СМИ называют спонсором ВО "Свобода" и партнером Петра Порошенко в различных теневых схемах.

      ОО "Украинский союз ветеранов АТО", в которую входят Фаворский и Лейченко, основана депутатом из БПП Андреем Антонищаком и авторитетным бизнесменом Александром Веремеенко по прозвищу "Тимофей" – партнером "пупсы".

      На днях, после львовской акции, НАБУ закрыло дело о краже 60 млн долларов из Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

      "Кража с ГПЗКУ состоялась в 2014 году, когда министром аграрной политики Украины был представитель ВО "Свобода" Игорь Швайка, а "смотрящим" за министерством был другой свободовец – Александр Мирный, который считается партнером этого самого "Пупса". Какое красивое совпадение: проводишь акцию против Зеленского – тебе прощают 60 млн долларов, украденных из ГПЗКУ", – иронизирует Александр Дубинский.

      По его информации, подозреваемые пошли на сделку со следствием и компенсировали в бюджет часть украденных средств: из 60 млн долларов они вернули 60 тыс. – в тысячу раз меньше.

      Напомним, по сообщениям СМИ, акцию протеста против Зеленского во Львове, куда он приехал выступать вместе с актерами "Квартала 95", организовал известный в регионе бизнесмен и экс-народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий по поручению Администрации Президента. Чтобы дискредитировать Владимира Зеленского, который сейчас является лидером президентского рейтинга, к участию в акции привлекали людей в камуфляже участников АТО.

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Деньги Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 12 февраля
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