За бесчинства на Донбассе эту VIP-террористку нужно сажать в тюрьму, – генерал о Светлане Дрюк

Экс-заместитель командира "полка ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ, но в Украине ее может ждать тюрьма, а не участие в программе СБУ для террористов, которые раскаялись.

Такое мнение высказал бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, сообщил УНИАН.

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Ей может грозить пожизненное заключение за бесчинства на Донбассе. По мнению Вовка, Светлана ничем не отличается от боевика Лусварги.

Относительно этой "ветряной" Светланы, которая сейчас, не знаю почему, чувствует себя здесь нормально. Что это за VIP-террорист? Говорить, что она подпадает под программу СБУ, никто не имеет права и не должен. Это непрофессионально и безответственно,

– сказал Вовк.

Он рассказал, что Дрюк была командиром подразделения, которое обладало серьезным вооружением. В том числе и ракетными системами залпового огня БМ-21 "Град".

Обстрелы ее "Градами" убивали людей. Ее нужно сажать в тюрьму,

– убежден генерал-майор.

Конечно, перед этим нужно расследовать деятельность Дрюк и рассматривать дело в суде. За участие в незаконном вооруженном формировании украинское законодательство предусматривает наказание до 10 лет заключения. А за теракт, приведший к смерти человека – пожизненное.

ПЕРЕХОД СВЕТЛАНЫ ДРЮК НА СТОРОНУ ВСУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Коротко о том, чем известна Светлана Дрюк:

– Светлану Дрюк называли "народным героем Новороссии", ее сделали прообразом главной героини первого пропагандистского кинофильма "Ополченочка".

– Дрюк сообщила своему экс-командованию, что едет по личным делам в Ростов. На самом деле в это время женщина вместе с детьми перешла на подконтрольную Украине территорию, и в этом ей помогли украинские спецслужбы.

– Светлана заявила, что готова свидетельствовать о российской агрессии в суде в Гааге и вернуться на Донбасс и воевать на стороне Украины.