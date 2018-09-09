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За блог на 24 канале хотят отобрать адвокатское удостоверение

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Роман Маселко
Роман Маселко / infa.ua

Член Совета общественного контроля при НАБУ, член Общественного совета добропорядочности, адвокат Роман Маселко заявил о том, что за критику власти у него хотят отобрать адвокатское удостоверение.

Об этом сам Роман Маселко, который является автором видеоблога "Правосудие по-новому", сообщил на своей странице в Facebook.

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"20 сентября мне надо будет на заседании Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Львовской области объяснять:

- почему я критикую судебную реформу в своем видеоблоге на 24 канале, который называется "Правосудие по-новому";

- почему я поддерживаю судью-обличителя Ларису Гольник;

- почему я дал рекомендацию судье-разоблачителю Сергею Бондаренко;

- и вишенка на торте – я являюсь тайным агентом НАБУ", – отметил адвокат.

Он пояснил, что именно эти 4 пункта являются основой новой жалобы на него как адвоката – его обвиняют в нарушении Правил адвокатской этики.

Маселко напомнил, что 24 мая львовская Квалификационно дисциплинарная комиссия адвокатуры (КДКА) уже вынесла ему предупреждение за сообщение в Facebook, которое было совершенно не связано с его адвокатской деятельностью.

Он замечает, что новая жалоба появилась через 5 дней с момента вынесения предварительного предупреждения.

То есть расчет простой – показать, что я систематически нарушаю этику адвоката и лишить меня удостоверения. Учитывая, за что мне вынесли предупреждение, становится понятным – КДКА и особенно ВКДКА (Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, – ред.) явно подыгрывают жалобщикам и перспектива лишения удостоверения вполне реальная,
– говорит Маселко.

Адвокат убежден, что эти атаки не имеют целью защитить адвокатскую этику, а являются одним из "направлений широкомасштабной кампании по преследованию активистов с целью заставить их молчать и наказать за активную общественную деятельность".

"Символично, что ситуация возникла именно после внесения Президентом в ВРУ нового законопроекта "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", – отметил Роман Маселко.

 

Теги: Новости Украины Новости Львова Высший совет правосудия Министерство юстиции
Источник: 24 Канал
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