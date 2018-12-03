За блогера Барабошко внесли залог размером в 3 миллиона гривен

За блогера Александра Барабошко, которого Печерский райсуд арестовал на 2 месяца, внесли 3 миллиона гривен залога.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Никиты Чекмана.

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Также адвокат сообщил, что средства не принадлежат блогеру, их собрали в социальных сетях. Прокуроры накануне ходатайствовали о залоге в 6,5 миллионов гривен. По словам адвоката, блогеру инкриминируют ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья), ст. 182. (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как развиваются события в деле секс-скандала с Варченко?

7 ноября в Facebook начали распространять пост студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка писала об угрозах ухажера, с которым познакомилась в соцсети. Мужчина писал из аккаунта Александра Варченко – руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. На следующий день 8 ноября Наталья Бурейко на своей странице в Facebook написала пост-извинение.

Эксперты подозревают, что ситуация является пиар-кампанией жены Варченко Ольги, которая является первым заместителем главы Государственного бюро расследований. По мнению экспертов, эта кампания делает ее узнаваемой и дает большие возможности в ГБР. Считается, что именно боты и распространили первое сообщение девушки.

29 ноября стало известно, что политтехнолога Владимира Петрова и Александра Барабошко задержали в рамках расследования, которое ведет Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области. 30 ноября в Печерском райсуде проходило рассмотрение дела о секс-скандале с сотрудником Нацполиции Александром Варченко. Блогеру Александру Барабошко, причастному к этому делу, избрали меру пресечения – 2 месяца ареста до 29 декабря с возможностью залога. 3 декабря за блогера внесли 3 миллиона гривен залога.