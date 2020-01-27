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      За бывшего начальника полиции Одессы Головина внесли полмиллиона залога

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      Дмитрий Головин в зале суда / 24 канал

      Экс-руководителю Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину изменили меру пресечения. Теперь он не будет находиться под круглосуточным домашним арестом, за него внесли полумиллионный залог. Бывший милиционер обвиняется по делу о хищениях в особо крупных размерах.

      Головин находился под домашним арестом с июля 2019 года. Однако 17 января Высший антикоррупционный суд изменил ему условия меры пресечения: за обвиняемого позволили оплатить залог в размере 525 500 гривен. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на защитника Головина и самого подозреваемого.

      Как это было: Суд избрал меру пресечения Головину: экс-руководителя полиции Одесской области отправили под домашний арест

      Залог внесли на 5 день после решения ВАКС. И Головин, и адвокат отказался уточнить, кто именно внес средства. Бывший глава одесской полиции сослался на риск наказания за разглашение информации, его адвокат – на тайну следствия.

      К слову, на решение об изменении меры пресечения защита Головина ответил апелляционной жалобой, однако по уважительным причинам его рассмотрение не могло состояться в ближайшие несколько дней. А вот при неуплате залога, Головина могли взять под стражу.

      Наша апелляционная жалоба на меру пресечения не то, чтобы не рассмотрена – даже не назначена дата слушания. В таких случаях, с учетом того, что судья ВАКС прямо прописал: в случае неуплаты залога – заключение под стражу и содержание в СИЗО, то это был единственный выход из сложившейся ситуации
      – пояснил защитник Головина.

      Почему дело Головина рассматривает ВАКС:


      Какие дела рассматривает ВАКС / инфографика 24 канала

      Дело Головина: в чем обвиняют бывшего шефа полиции Одесской области

      Головина задержали детективы НАБУ 25 июля. Его и заместителя Гейко подозревают в растрате имущества и злоупотреблении властью, а именно в завладении в 2017 году крупной партией контрафактной табачной продукции.

      Этот табак был вещественным доказательством по делу, которое расследовала полиция Одесской области. По словам прокуроров, схема по хищению сигарет нанесла Украине ущерб на 13 миллионов 464 тысяч 280 гривен.

      Если вину Головина докажут, ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет без права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

      О деталях дела и какую роль в нем играл Головин – читайте на сайте 24 канала.

      Что известно о Дмитрие Головине?
      Он начал работать в системе внутренних дел в ноябре 1996 года. С тех пор он успел побывать в должностях руководителя уголовного блока милиции Киевской области и исполняющего обязанности начальника полиции Киевщины. Кроме того, Головин занимал различные должности в полиции Одесского региона.

      9 сентября 2016 года Головин возглавил Главное управление Нацполиции Одесской области, а 23 апреля 2019 года – подал в отставку.

      Осенью 2018 года журналисты-расследователи из проекта "Слидство.Инфо" опубликовали расследование о состоянии семьи Головина. По их данным, 86-летний дедушка из Луганщины жены Головина приобрел элитные апартаменты на берегу моря, стоимостью почти три миллиона гривен, однако пользуется сам экс-глава полиции Одесской области.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Решение суда Новости Одессы Антикоррупционный суд Табак Полиция
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