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      За час добраться в любое место на Земле, – генерал США поразил заявлением о чудо-технологии

      221 Читати новину українською
      Стивен Кваст / thedrive.com

      У США есть возможность создать технологию, которая поможет доставить человека в любое место на планете меньше, чем за час. Правда, как такая технология может работать, пока не известно.

      Об этом заявил американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, передает The Drive.

      Это интересно: В Италии из-за бомбы времен Второй мировой пришлось эвакуировать многотысячный город

      Технология позволит доставить любого человека с любой точки Земли в любое другое место менее чем за час,
      – отметил Кваст.

      Американский генерал-лейтенант утверждает, что Китай уже строит "военно-морской флот в космосе" в комплекте с космическими аналогами линейных кораблей и эсминцев, которые "способны маневрировать и убивать, а мы (Соединенные Штаты – 24 канал) – нет.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США
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