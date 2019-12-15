За час добраться в любое место на Земле, – генерал США поразил заявлением о чудо-технологии

У США есть возможность создать технологию, которая поможет доставить человека в любое место на планете меньше, чем за час. Правда, как такая технология может работать, пока не известно.

Об этом заявил американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, передает The Drive.

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Технология позволит доставить любого человека с любой точки Земли в любое другое место менее чем за час,

– отметил Кваст.

Американский генерал-лейтенант утверждает, что Китай уже строит "военно-морской флот в космосе" в комплекте с космическими аналогами линейных кораблей и эсминцев, которые "способны маневрировать и убивать, а мы (Соединенные Штаты – 24 канал) – нет.