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      За что? – Зеленский рассказал, как относится к критике в соцсетях и кто ведет его страницу

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      Зеленский ответил на вопросы журналистов
      Зеленский ответил на вопросы журналистов / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос об отношении к комментариям в свою сторону в соцсетях, а также вниманию публики к первой леди.

      Какими бы ни были комментарии относительно работы Зеленского в качестве президента на его страницах в соцсетях, удалять эти страницы Владимир Зеленский не собирается. Об этом глава государства рассказал ТСН.

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      Впрочем, все комментарии президент читает и реагирует на них остро, а на негативные комментарии реагирует "плохо, очень плохо".

      Я такой человек, что – я же этого не делал, я действительно работаю, я действительно хочу, чтобы мы победили во всех делах и в войне, и чтобы все было хорошо в Украине. За что?
      – сказал Зеленский.

      Президент также отметил, что все комментарии от имени Зеленского в Facebook пишет лично Зеленский: "Я сам лично все делаю".

      Зеленський
      Владимир и Елена Зеленские / Фото instagram.com/olenazelenska_official

      Касательно внимания пользователей социальных сетей к первой леди Елене Зеленской президент ответил так: "Ей сложно, потому что она очень ответственная. Даже ответственнее за меня, потому что она каждую деталь разбирает".

      Ей дискомфортно, она не любит, когда о ней говорят – даже когда хорошо говорят. Она не любит столько внимания. Но я советуюсь с ней, говорю откровенно, относительно очень сложных вопросов – потому что у нее очень трезвая мысль. Каждому человеку нужны люди, которые говорят правду,
      – отметил Зеленский.

      Все новости о Владимире Зеленском и Елене Зеленской – в материалах 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский СМИ Елена Зеленская
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      Новости за 31 августа
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