За что и где сегодня живет Саакашвили и как складывалась жизнь политика вне Украины

Нынешнее свое состояние Михеил Саакашвили оценивает только в 150 тысяч долларов. Живет он в одноэтажном доме под Киевом (село Лесники), который принадлежит его матери. По словам экс-чиновника, за 25 лет в политике ничего существенного не заработал, однако имеет еще симпатичный дом площадью 75 квадратных метров в Грузии. Для комфортной жизни, убеждает политик, ему хватит от 4 до 10 тысяч долларов.

Как признался Саакашвили в комментарии ТСН , ему более одного этажа не нужно, поскольку "все умещается на одном – большая комната, две маленькие спальни и ванная комната , но не хватает лишь беседки".

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По его словам, начала его семья строить этот дом где-то 2,5 года назад , когда купила участок площадью 550 квадратных метров за 25-30 тысяч долларов . Правда, строительство до сих пор незакончено – пока готово только 120 квадратных метров.

"Да, мама – владелец и ректор крупнейшего университета в Грузии. И она этим занимается 25 лет. Когда мы закончили этот дом строить, сюда пришел кот и решил, что это его дом. И вчера он был очень недоволен, потому что появился я и зашел в его дом без разрешения. Было очень недовольное лицо. Потому что сейчас его дом оккупируют какие-то грузины", – добавляет иронически Саакашвили.

Бывший глава Одесской ОГА утверждает, что за 25 лет в политике ничего не заработал, и этот дом – лучшее, что он построил. Кроме того, Саакашвили опроверг информацию, что владеет двумя квартирами в США – в Бруклине и Майами, и что они зарегистрированы также на его маму.

В США уже почти 40 лет живет мой дядя, брат матери. И он был председателем Департамента ООН, у него была зарплата, которой у меня никогда не будет, – 450 тысяч долларов в год. Но у него есть своя квартира, и у кузена тоже есть квартира. Моя мама никогда не жила в этих квартирах, но я когда-то там останавливался. И когда я закончил президентство, действительно жил в Бруклине. Он дал мне эту квартиру на два месяца. Затем я уехал. А в Майами я был дважды,

– отметил он.

Саакашвили говорит, что вообще в США у него нет никакой недвижимости, но хотел бы иметь.

"В Грузии была интересная история. Когда Россия объявила эмбарго, мне надо было спасать виноделие. Купил полгектара виноградника и заплатил 5 тысяч долларов – месячная зарплата президента. Затем мы развили регион – канализация, гостиницы, туристическая зона. Потом я сказал, я хочу еще полгектара, они сказали, 30 тысяч долларов . А после президентства сказал, что хочу еще гектар. Они сказали, 10 тысяч долларов . Я говорю, как? А они говорят, это же неподалеку недвижимости президента", – констатировал политик.

Саакашвили отметил, что этот дом очень привлекателен и имеет площадь в 75 квадратных метров . По нему он очень скучает, в частности, и потому, что там в подвале остались винные кувшины и инструменты для чачи (грузинский крепкий алкогольный напиток, виноградный бренди – 24 канал).

Что касается того времени, когда его выдворили из Украины, бывший украинский чиновник жил у родителей его жены в Нидерландах , плюс снимал квартиру в Амстердаме – "три комнаты и дворик".

"Когда меня вывезли в Нидерланды и Польшу, на третий день приехали активисты из Закарпатья – привезли килограммы сала и ящики крепкой водки, самогона, и все нелегально провезли", – констатировал Саакашвили.

Сегодня его состояние, убеждает он, можно оценить в 150 тысяч долларов , но это без учета квартиры жены и дома под Киевом, поскольку последнее "делали друзья и помощники". Не отказывает экс-чиновник себе и в брендовой одежде – к примеру, журналистов встретил в туфлях Prada и очках Balenciaga .

"Для комфортной жизни мне нужно четыре тысячи долларов для Нидерландов и по меньшей мере 10 тысяч – для Нью-Йорка . Когда меня назначили в Одессу, можно было много зарабатывать, потому что каждый месяц одесская таможня только 5 миллионов отправляла в Киев. "7 километр" (большой вещевой рынок возле Одессы – 24 канал). И были моменты, когда было искушение. И я еще раз открыл для себя, что я просто не могу", – рассказал политик.

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Дети Саакашвили в свою очередь сегодня находятся за пределами Украины.

Один закончил колледж в Филадельфии, работает журналистом. Живет в полуподвале, в 22 года женился на американке. Они счастливы. Им много не нужно. А младший учится в Грузии, ему – 13 и у него есть YouTube-канал, который зарабатывает 200 долларов в месяц. У меня тоже есть YouTube-канал, но я на нем ничего не заработал. Только трачу,

– подытожил третий грузинский президент.

В 2018 году Саакашвили рассказывал, что живет в Нидерландах в основном за гонорары, которые выплачивают ему за лекции местные университеты, в частности Академия спикеров. По его словам, эти деньги превышают его годовой доход на должности председателя Одесской ОГА.

В то же время он отметил, что особо не шикует: покупает продукты в местном супермаркете, ходит в спортивный зал и передвигается по городу на велосипеде. Также политик рассказал, что коммунальные услуги в Амстердаме ему обходятся в 300-350 евро в месяц, а с уборкой эта сумма доходила даже до 400 евро.

Как Саакашвили вернули гражданство и что он будет делать в Украине

28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвали возвращено украинское гражданство.

Саакашвили эмоционально отреагировал на эту новость и пообещал всячески поддерживать Зеленского. Также политик добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.

Однако, он не может участвовать в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года, ведь не проживает в Украине на протяжении последних 5 лет.