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За что нас палят? Что мы сделали? – жительница Южного после мощных артнальотов боевиков

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Недавно освобожденный поселок Южное, что под оккупированной Горловкой, на грани исчезновения. Боевики, которые не хотят мириться с тем, что над поселком развевается украинский флаг, решили просто уничтожить его. Ежедневно они прицельно стреляют из артиллерии именно по гражданским домам, оставляя местных без крыши над головой.

Последние почти две недели российские наемники используют тактику выжженной земли. Они не могут смириться, что здесь теперь стоит украинская армия. Но воевать решили не с нашими защитниками, а с местными.

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"Люди выскакивали голые, раздетые, когда дома горели. Бежали, кто куда. За что нас палят? Что мы сделали?" – не понимает одна из пожилых жительниц Южного.

Считайте, за 10 дней (пророссийские боевики – 24) уничтожили 11 домов. Выходит, каждый день по дому,
– сказал боец 24-й бригады имени Короля Даниила Михаил.

Южное расположено в низине. Весь поселок и подъезды сюда, как на ладони у боевиков, которые засели на терриконе и зданиях шахты имени Гагарина. И оттуда им прекрасно видно, куда они стреляют. Одну из улиц они уничтожили почти полностью.

Наш дом остался один. Улица полностью сгорела. Один дом остался, не сгорел. Один,
– рассказала местная жительница Элла.

7 июня в ситуацию вмешалась миссия ОБСЕ, при поддержке которой организован "зеленый коридор", чтобы люди могли уехать с Южного. С боевиками достигнута договоренность о трехчасовом перемирии, чтобы жители могли выехать из Южного.

Люди грузили мешки в машины и тачки. Брали только необходимое. Большинство уехали к подконтрольному Украине Торецку. Там для вынужденных переселенцев выделили комнаты в местном отеле.

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До мощных артнальотов боевиков в Южном проживало под две сотни жителей. Сейчас остается не больше трех десятков. Все остальные – едут.

ОБСЕ призывают к снижению эскалации, ведь еще месяц таких боевых действий – и Южное исчезнет с карты Украины, превратившись в сплошную руину, как Пески или Широкине.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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