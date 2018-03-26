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За что украинцы будут платить в больницах

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За что украинцы будут платить в больницах
За что украинцы будут платить в больницах / ochin.org

Начиная с 2018 года в Украине официально начала действовать медицинская реформа, которая предусматривает платные услуги в больницах.

Тарифы на платные услуги сформируют только в следующем году, пишет "Обозреватель".

"С 1 января 2020 году реализация государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий осуществляется для всех видов медицинской помощи", – говорится в тексте закона "О гарантиях медицинского обслуживания".

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В 2019 году платная медицина в Украине может появиться частично, а уже с 2020-го года тарифы, утвержденные чиновниками, вступят в силу на все медицинские услуги.

Согласно закону, за наиболее распространенные медуслуги будет платить государство, а остальные украинцам придется платить самостоятельно или с помощью медицинской страховки.

В 2018 году медицинская реформа затронула медиков – педиатров, терапевтов и семейных врачей. На каждого взрослого больного они могут получить от государства 370 гривен в год. Поэтому чем больше пациентов, тем выше будет зарплата.

В профильном комитете Верховной Рады уже появились предполагаемые расценки: измерение давления обойдется в почти 28 гривен. Лечение открытой раны пальца может обойтись в более чем 70 тысяч гривен.

А вот роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения медицинской реформы в Украине.

Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц,
– отметили в Минздраве.

Теги: Новости Украины Деньги Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа
Источник: 24 Канал
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