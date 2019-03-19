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      Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции

      237
      С деньгами жизни милее даже в оккупации...
      С деньгами жизни милее даже в оккупации... / Новостное агентство Харькова

      Ужасно то, что если кто во что и верил летом 2014 года, за эти пять лет давно и прочно во всем разочаровался. Напрочь.

      У моей соседки в местной "армии" служат муж и сын. В рядах местного так называемого "ополчения" с лета 2014 года. И шли "служить" исключительно по велению сердца, за идею. У мужа, по крайней мере, была вполне хлебная профессия – сварщика, но это до войны. Где-то на третий год и сын, и муж поняли, что ошиблись. Но выйти не так просто – стала нравиться зарплата и возможности, которые она давала. А от той первоначальной идеи не осталось и следа. Появилась уверенность, что их руками кто-то сделал себе карьеру, кто-то зашел к власти, откупившись их кровью и жизнью их друзей. А они – то пушечное мясо, которое есть в каждой войне.

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      После очередных похорон, мать в который раз стала просить: уходите, вы свои долги уже отдали, никому ничего не должны, отслужили все сроки. И сын у нее один, и муж один, и терять их она не хочет. Если раньше соседка отстаивала какие-то идеи, то сейчас все больше говорит об этой войне разочарованно, устало – выгорела, как и многие. Война стала всего лишь схемой коррупции, способом заработка.

      Со мной было что-то похожее, когда я попала в один гуманитарный проект. Цель проекта прозрачна и благородна – помощь в зоне военного конфликта на Донбассе. Ресурсы – деньги крупнейшей международной благотворительной организации. В проекте работают десятки людей. Вчерашние школьные учителя с разговорным английским, которые до этой войны и название этой благотворительной организации слышали только в новостях. И вот у каждого из них свой кабинет, свой рабочий ноут, зарплата в гривнах по местных мерках запредельная, карьерный рост, командировки, уверенность в завтрашнем дне, какие-то перспективы…

      Страсти стали бушевать нешуточные. Вчерашний учитель, поднявшийся за эти пять лет до поднебесных высот в своем родном городе, не хочет никакого мира. Не хочет внятности и какого-то признания региона, потому что для него это означает конец тому жирному куску мяса, который он ест все пять лет. И в школу он не хочет снова ни за какие коврижки. Видели бы вы ту заносчивость, с которой говорят вчерашние учителя, проводя собеседования с новичками. Что там боярыня Морозова!

      Не знай судьбы каждого из этих людей, можно было бы легко поверить, что перед нами основатель этой благороднейшей организации, давно умерший. Вряд ли он сам когда-то демонстрировал ту напыщенность и апломб, получив за деятельность основанной им организации две Нобелевские премии… И начали тащить в проекты мужей и детей, родственников и соседей, чтобы от того куска пирога досталось кому-то еще. И уничтожена та высокая миссия помощи людям, однако ловко пишутся отчеты о том, что нужно все это дело продолжать, потому что за каждым стоит с десяток родственников, которых тоже нужно кормить и поить, одевать и содержать. Идут транши, и плохо говорящие по-русски делегаты охотно верят в то, что местным старикам все хуже, что нужны деньги, проекты, начинания, люди, зарплата…

      Коррупцию не истребить никогда. И тот забор, которым прочно огорожены стены организации в Луганске, как условная линия, которая делит мир на бедных и богатых, счастливых и несчастных, своих и чужих.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Деньги Публикации Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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