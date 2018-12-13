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      За деньги, которые политики тратят на рекламу, можно купить танковый батальон, – эксперт

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      До президентских выборов осталось меньше, чем полгода, а предвыборная кампания стартует уже 31 декабря. Поэтому кандидаты в президенты активно осваивают Facebook, Twitter и Instagram, чтобы с помощью рекламы привлечь как можно больше избирателей.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал общественный деятель и соучредитель группы по информационной поддержке Томоса Семен Кабакаев.

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      По его мнению, политики, которые уже сейчас вкладывают деньги в рекламу, увеличат расходы на нее минимум в 10 раз.

      Я считаю, что за тот период, пока будут продолжаться президентские и парламентские выборы, политики потратят сколько денег на рекламу, что за них можно купить танковый батальон,
      – сказал Кабакаев.

      Он добавил, что возрастная категория людей, активно пользующихся соцсетями, имеет определенный иммунитет. Например, Instagram все чаще использует молодежь, которая учится в школах и университетах.

      К сожалению, подростки почти не интересуются политикой. Разве, если в семье есть хоть кто-то, кому интересна политическая ситуация – может быть подписан на кого-то из политиков. Однако я очень часто встречаю людей, которые живут своей жизнью. Поэтому они могут даже не знать кто в стране премьер-министр,
      – подчеркнул эксперт.

      Напомним, что во время предвыборной кампании, которая начнется 31 декабря 2018 года, политики обычно поднимают темы тарифов, цен, войны, коррупции. Впрочем, по мнению экспертов, новые обещания вряд ли будут выполнены. В целом же, констатируют специалисты, во время предстоящей гонки раскрутка экологической проблематики ожидаемого эффекта не принесет.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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