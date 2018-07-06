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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

За договорные матчи уже объявили 11 подозрений, – вице-президент ФФУ

59 Читати новину українською
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отмечает, что в деле о футбольной коррупции уже есть 11 подозреваемых.

Первый вице-президент ФФУ рассказал, что 5 из 11 подозрений выдвинуты профессиональным футболистам.

"Более 100 негласных следственно-розыскных действий, более 70 обысков. Вторая волна была буквально неделю назад. Объявлено уже 11 подозрений среди них – пятеро профессиональных футболистов, четверо топ-менеджеров футбольных клубов, двое тренеров", – сказал Холодницкий в комментарии Футбол News.

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Имена глава САП не озвучил, отметив, что это можно будет сделать после того, как производства передадут в суд.

"Фамилии можно озвучивать, когда уже составлен обвинительный акт. То есть, чем быстрее дело дойдет до суда, тем скорее можно будет услышать фамилию", - подытожил Назар Холодницкий.

Напомним, что 22 мая полиция опубликовала список клубов, которые подозреваются в организации договорных матчей. При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что клубов есть 35, однако на опубликованном видео были названы только 33 команды.

Теги: Новости спорта Скандал с договорными матчами в Украине
Источник: 24 Канал
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