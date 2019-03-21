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      За два дня на берегах оккупированной Евпатории нашли 16 мертвых дельфинов: ужасные кадры

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      Дельфины, вероятно, попали в рыболовецкие сетки
      Дельфины, вероятно, попали в рыболовецкие сетки / Serene Sea

      В Евпатории, что в оккупированном Крыму, массово гибнут дельфины. За два дня (15 и 17 марта) сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Беззаботное Море" всего на 10 километрах побережья нашли 16 мертвых дельфинов.

      Среди погибших китообразных – 14 азовок и 2 афалины. Все они лежали на одинаковом расстоянии от воды, находились на одной стадии разложения, иногда особи находились близко друг от друга.

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      Наиболее вероятная причина смерти дельфинов – они попали в сети, которыми ловили камбалу и осетровых. На телах млекопитающих были многочисленные характерные порезы, а некоторым млекопитающим сеткой отрезало хвост и плавники.

      Исследователи разделили китообразных на две группы – тех, кто погиб раньше (2 азовки и 2 афалины), и тех, кто погиб позже (12 азовок). Но причина смерти у них одна и та же.


      Вместе с дельфинами на берег вынесло сетки и разное рыболовное снаряжение

      Одновременно с ситуацией в Евпатории, нам начали поступать сообщения об обнаружении погибших китообразных в Севастополе, и у всех из обнаруженных дельфинов на телах также глубокие следы сетей, или у них отрезаны хвостовые плавники, – отметили в Центре.

      Сейчас там готовим петицию к оккупационной власти Крыма провести оперативные мероприятия, направленные на выявление фактов браконьерства и нарушений законодательства в области рыболовства в Азово-Черноморском бассейне.

      В прошлом году исследователи зафиксировали 170 случаев гибели китообразных только за май.

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      Теги: Новости Украины Мир животных Экология Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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