За фасадом лозунгов Порошенко подыгрывает агрессору и выполняет его условия, – Тимошенко

Патриотическая риторика действующего президента является позорной манипуляцией.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на власть", говорится на сайте партии.

"Рассказывая всем, что он выступает против Путина, в реальности Петр Порошенко выполняет условия Кремля. Он назначал Виктора Медведчука переговорщиком от Украины. Это было бы возможно, если бы они были чужими людьми? Никогда!", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Председатель партии обратила внимание на то, что Виктор Медведчук предлагает план создания "автономии" на Донбассе, фактически воспроизводя требования Кремля.

"Это совершенно недопустимо. Это наша территория, это наша земля, так же, как и Крым – это Украина", – заявила Юлия Тимошенко.

К тому же, отметила кандидат в президенты, правящая коалиция продвигает ту же идею, но в другой обертке.

"Проголосовано за закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей, по которому они могут назначать свои силовые структуры и решать вопросы независимо от Украины. По сути, этим законом реально эту автономию утвердили", – возмутилась она, напомнив, что "Батькивщина" не голосовала за этот документ.

Как отметила Юлия Тимошенко, "за спиной украинцев ведутся, по сути, переговоры о капитуляции и за счет Украины они собираются урегулировать определенным образом интересы агрессора".

Она напомнила, что Россия стремится "переформатировать" войну, которую она начала против Украины, выдать агрессию за гражданскую войну, "где якобы украинцы друг с другом воюют".

Лидер "Батькивщины" назвала унижением Украины то, что "нас сажают за стол переговоров не с лидерами стран-гарантов нашей независимости, а с главарями так называемых ЛНР и ДНР".

Председатель партии убеждена, для установление мира на Донбассе Украина должна вернуться к Будапештскому меморандуму, который подписывали лидеры США, Великобритания, Германия, а также Франция и Китай. Именно эти страны давали нам гарантии целостности и нерушимости границ, когда наше государство отказывалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира.

"Будапештский меморандум – неотъемлемая часть международного права. Если его не выполнять, это означает, что международное право не работает. Один из пунктов меморандума предусматривает, если кто-то нарушает наши границы, надо немедленно садиться за стол переговоров", – напомнила она, добавив , что действующий президент не добился начала переговоров, а наоборот, как мог, дискредитировал этот документ.