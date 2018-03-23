За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях

Те, що днями відбувалося в окупованій Горлівці, заслуговує на окремий матеріал.

Для тих, хто не в курсі, 20 березня терористи урочисто відкрили меморіальне каміння революціонеру Артему. Треба віддати належне, "влада" недореспубліки не пропустила день народження свого кумира, який ще у 1918-му фактично започаткував сепаратизм на Донбасі, а також створив бандитську Донецько-Криворізьку республіку за дорученням радянських діячів. Проіснувало це утворення лише місяць, а потім більшовики інтегрували ДКР до Української народної республіки.

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Створювали Донецько- Криворізьку республіку, до речі, так само, як і "ДНР". На якомусь фейковому з'їзді зібралися люмпени, які щось там проголосили. І все, понеслося.

До речі, дуже символічно, що Артем, якого у радянські підручники вписали однією строчкою як засновника чогось міфічного, не мав ніякої влади на території, яку нібито контролював, а через три роки після появи перших "зелених чоловічків", у 1921-му загадково загинув. Розстріляли й інших поплічників революціонера – народних комісарів, які були в "уряді".

Але про це колаборанти, які прокотилися соціальним ліфтом війни, забули. А от у розряд героїв Артема записали.

Навіть пам'ятники тепер йому ставлять, мовби недостатньо того моторошного, що є у Святогорську.

Так от, на соту річницю з Дня народження комуніста бойовики відкрили кам'яну брилу із пам'ятною дошкою урочисто відкрили за участю розжирілого так званого заступника місцевої окупаційної адміністрації Павла Калініченка.

Зігнали школярів, роздали їм прапори із надписами "Оплот Донбасу", та розказали про "величезний вклад Артема у ідеї "ДНР"".

І все б нічого, у загальну концепцію трешу окупованих територій шанування злочинців-сепаратистів вкладається цілком органічно. Але ж нюанс у тому, що каміння, до якого абияк прикрутили дошку із роками життя колаборанта, вже використовували як інший пам’ятник.

Меморіал під назвою "жертвам неоголошеної війни" встановлювали та відкривали біля магазину "Мелодія" у 2014-му, де впали перші снаряди, якими, до речі, обстрілювали місто самі ж терористи.

У наші дні з цього каміння просто зірвали стару дошку та причепили нову, яка виявилася меншою за попередню. І знаєте, який знайшли вихід з положення? Збили кілька облицювальних плит з найближчого будинку та прикрили ними дірку. Така вона "республіка", нічого створити не можуть, тільки користуються старим. Навіть, сумнівні досягнення старих радянських героїв приписують легендарному "народу Донбасу", чиї нащадки, шахтарі з Бурятії, "борються із хунтою".

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