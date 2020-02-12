За год темпы инфляции ощутимо снизились: как изменились цены

В январе 2020 года темпы потребительской инфляции, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, снизились до 3,2%. Для сравнения в период декабрь 2018 – декабрь 2019 этот показатель был ощутимо больше и составил 4,1%.

В то же время, если сравнивать первый месяц 2020 года и последний 2019-го, то цены в среднем выросли на 0,2%. На это указывают данные Госстата, а также сообщает Национальный банк Украины.

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Как изменились цены на продукты питания

Изменение средних цен на продукты питания очень близко к ситуации с потребительскими товарами, в целом – рост на 3,1% за год, на 0,5% за месяц.

Так, за 2019 год больше всего подорожали фрукты, хлеб и хлебопродукты – на 13,5%, 9% и 8,8% соответственно. В это же время овощи показали едва ли не наибольшее удешевление – на 9,4% Впрочем за последний месяц они опять подорожали – на 6,6%. Но больше всего все же подешевели яйца – на 15,5%.

Ощутимый рост показали и алкогольные напитки и табачные изделия – на 12,6% за год и 0,8% уже за первый месяц 2020 года.

Цены на одежду и обувь постоянно снижаются

Интересно, что как за последний год, так и за месяц цены на одежду и обувь только снижались. В среднем за 2019 год одежда подешевела на 3%, а только за один месяц 2020 – на 5,5%.

Похожую ситуацию показывают и цены на обувь – удешевление 3,9% за год и на 5,7% по сравнению с декабрем 2019 года.

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Цены на жилье и коммунальные услуги

Ситуация со стоимостью коммунальных услуг является уже не столь радостной. Почти все виды ЖКУ за год подорожали. Исключением является только природный газ, но тот подешевел настолько, что благодаря ему подешевела и общая стоимость цен на комуслуги.

Как в целом изменились цены на коммунальные услуги за год:

содержание и ремонт жилья – дороже на 3,2%;

– дороже на 3,2%; водоснабжение – дороже на 11,1%;

– дороже на 11,1%; канализация – дороже на 9,1%;

– дороже на 9,1%; содержание домов и придомовых территорий – дороже на 6,6%;

– дороже на 6,6%; электроэнергия – средняя стоимость не изменилась;

– средняя стоимость не изменилась; природный газ – дешевле на 21,1%;

– дешевле на 21,1%; отопление – дороже на 0,5%.

Цены на топливо тоже снизились

Так же показали падение и цены на топливо и масла – 6,1% за год и 4% за месяц. В это же время средние цены на транспорт тоже снизились, но не так резко – 1,4% за год и 0,7% в сравнении с декабрем 2019-го.

Почему темпы инфляции снизились

Национальный банк объясняет снижение темпов инфляции подорожанием среднего курса гривны в 2019 году. Мол, это напрямую влияет на потребительские цены. Дополнительно этот эффект усиливался снижением мировых цен на энергоносители и увеличением предложения сырых продуктов питания.

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Под влиянием этих факторов углубилось падение цен на непродовольственные товары – одежду, обувь, мебель, посуду, топливо, бытовую технику и автомобили. В то же время темпы роста цен на продукты питания ощутимо замедлились.

Что такое инфляция? Уровень инфляции – это изменение количества товара, которое можно купить за одну и ту же сумму денег. Условно, если сегодня за 100 гривен вы купите 10 килограммов картошки, а завтра – 8, то уровень инфляции составит 25%.



Он рассчитывается с помощью показателя изменения цены на товар. То есть, за один день именно на столько выросла стоимость картофеля – от 10 гривен за килограмм до 12,5 гривен.