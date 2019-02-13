За годы агрессии РФ в Украине убито больше людей, чем во время Балканской войны, – Курт Волкер

Глава МИД Украины Арсен Аваков презентовал в Институте мира США стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер назвал восстановление суверенитета Украины целью цивилизованного мира.

Во время круглого стола Волкер отметил, что цель цивилизованного мира – это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

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Курт Волкер сказал, что за годы российской агрессии в Украине убито больше людей, чем во время Балканской войны и больше всего внутренне перемещенных лиц со времен Второй Мировой.

Мы все должны обеспечивать безопасность в Европе и не должны позволить менять границы других государств,

– подчеркнул Волкер.

Он добавил, что Россия отрицает свое участие в конфликте, но "по нашей информации российские офицеры занимают там руководящие должности, российские контрактники воюют".

Кремль постоянно осуществляет разведку на территории Украины, однако утверждает, что участниками конфликта являются Украина и сепаратисты,

– заявил Курт Волкер.

Специальный представитель Государственного департамента США отметил необходимость миротворческой операции на оккупированном Донбассе. Волкер считает, что РФ "не позволит Украине вернуться на свои временно оккупированные территории".

Основная цель России – контроль над Украиной и недопущение интеграции в Европу,

– подчеркнул Волкер.

Волкер утверждал, что Россия является страной-агрессором, поэтому беспокойство Киева относительно безопасности в контексте участия российских наблюдателей на президентских выборах в Украине является очень реальным.