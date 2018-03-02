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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

За границей работодатель может не заплатить украинцам и заставить работать, как рабов, – эксперт

199 Читати новину українською
Заробитчане
Заробитчане / kurs.if.ua

Работая нелегально за рубежом, украинцы не имеют возможности защитить свои права.

Около 2 млн граждан Украины работают сейчас за границей, из них 40% – в Польше. Такова последняя статистика НБУ. Хотя украинцы покидают дома в поисках лучшей судьбы, эксперты констатируют – трудовая миграция несет риски как для самого рабочего, так и для экономики государства в целом.

Самой популярной страной среди отечественных работников является соседняя Польша. По оценкам испанского Центробанка, в ближайшие годы численность мигрантов из Украины составит до 300 тыс. человек в год. Из них 70% – так называемые "синие воротнички". Лидируют украинцы и в польских сводках относительно нелегальных работников. Так, в феврале польская Пограничная служба в Гданьске выявила 134 таких человека, из них 126 – именно граждане Украины. Специалисты отмечают – такие работники рискуют больше всего.

"Работодатель может им не заплатить денег, может забрать паспорт и заставить работать как обычного раба. Они не могут обратиться к официальной власти, потому что они нелегалы. Вы должны понимать, что работая нелегально, вы выпадаете из легального социума и при наступлении любого инцидента, связанного с травматизмом, вы окажетесь один на один против этой проблемы", – отметил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

В НБУ прогнозируют, что трудовая миграция будет оставаться высокой еще 2-3 года, а после этого пойдет на спад. В частности, и благодаря снижению уровня безработицы в государстве.

"Безусловно, они как рабочие, имеют другой статус, и в случае сокращения рабочих мест, или иных проблем, их могут вернуть в Украину. И потом – есть конкуренция. И каждый из них потом будет под угрозой увольнения. Там очень плотно заполнен рынок и наших специалистов там не ждут", – уверяет глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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