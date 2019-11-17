За границу с домашним животным: какие документы необходимы для поездки

Во Львове в коммунальном предприятии "Лев" изготавливают специальные сертификаты для выезда животных за границу. Такую услугу предоставляют лишь несколько недель, но спрос на нее уже есть. Какие документы необходимы хвостатым для поездки – узнавали журналисты 24 канала.

Прежде всего – собак чипуют. Маленькое устройство помогает идентифицировать животное, даже если оно потеряет ошейник.

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А уже тогда вакцинируют от бешенства и отправляют кровь на анализ в Киев. Все для того, чтобы узнать, достаточно ли есть антител от этой опасной болезни. Если все хорошо – из столицы поступит специальный сертификат. А дальше все, как у людей. Паспорт в лапы – и можно лететь в отпуск.

Имея эти четыре нюанса – паспорт международного образца, чип, вакцинацию от бешенства и сертификат, можно пересекать границу,

– заверил Андрей Пинчук, заведующий клиники ЛКП "Лев".

Цена на сертификат в коммунальном учреждении немного ниже, чем в частных учреждениях. По словам заместителя городского головы Львова Ирины Маруняк, стоимость услуги составляет 3392 гривны.



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"Раньше надо было пройти много инстанций: пойти в различные учреждения, сделать различные анализы. Сегодня мы можем прийти сюда, сделать буквально сразу все", – прокомментировала Арина Терлецкая, которая делает документы для своего щенка.

К слову, кроме оформления документов для поездки с четвероногими за границу, в ЛКП "Лев" еще оперируют и лечат.