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      За границу с домашним животным: какие документы необходимы для поездки

      24 Читати новину українською

      Во Львове в коммунальном предприятии "Лев" изготавливают специальные сертификаты для выезда животных за границу. Такую услугу предоставляют лишь несколько недель, но спрос на нее уже есть. Какие документы необходимы хвостатым для поездки – узнавали журналисты 24 канала.

      Прежде всего – собак чипуют. Маленькое устройство помогает идентифицировать животное, даже если оно потеряет ошейник.

      Обратите внимание! Регистрация домашних животных: как не потерять любимцев

      А уже тогда вакцинируют от бешенства и отправляют кровь на анализ в Киев. Все для того, чтобы узнать, достаточно ли есть антител от этой опасной болезни. Если все хорошо – из столицы поступит специальный сертификат. А дальше все, как у людей. Паспорт в лапы – и можно лететь в отпуск.

      Имея эти четыре нюанса – паспорт международного образца, чип, вакцинацию от бешенства и сертификат, можно пересекать границу,
      – заверил Андрей Пинчук, заведующий клиники ЛКП "Лев".

      Цена на сертификат в коммунальном учреждении немного ниже, чем в частных учреждениях. По словам заместителя городского головы Львова Ирины Маруняк, стоимость услуги составляет 3392 гривны.

      ЛКП
      ЛКП "Лев" предоставляет широкий спектр услуг для домашних любимцев

      "Раньше надо было пройти много инстанций: пойти в различные учреждения, сделать различные анализы. Сегодня мы можем прийти сюда, сделать буквально сразу все", – прокомментировала Арина Терлецкая, которая делает документы для своего щенка.

      К слову, кроме оформления документов для поездки с четвероногими за границу, в ЛКП "Лев" еще оперируют и лечат.

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      Автор: София Трощук
      Теги: Новости Украины Мир животных Путешествия Новости Львова
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