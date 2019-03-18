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      За хищение земли под Киевом НАБУ объявило подозрения работникам СБУ и академии аграрных наук

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      За хищение земли под Киевом подозрения получили работники академии аграрных наук и СБУ
      За хищение земли под Киевом подозрения получили работники академии аграрных наук и СБУ / Иллюстративное фото

      Национальное антикоррупционное бюро объявило 7 подозрений в хищении 15 гектаров особо ценной земли стоимостью 44 миллиона гривен в селе Гатное в Киево-Святошинском районе. Расследование по делу продолжается с апреля 2017 года.

      Подозрения по делу объявлены:​

      • экс-президенту Национальной академии аграрных наук Украины,
      • работнику СБУ,
      • вице-президенту академии аграрных наук,
      • директору Института земледелия академии аграрных наук,
      • экс-заведующему отделом Института земледелия,
      • заведующему отделом внедрения Института земледелия,
      • экс-начальнику управления государственного земельного кадастра Госземагентства в Киевской области.

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      розкрадання землі Гатне Київська область академія аграрних наук НАБУ
      Схема хищения земель в Гатном

      В НАБУ сообщили, что в течение 2013-2014 годов подозреваемые были инициаторами принятия ряда решений, по которым более 15 гектаров государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Это участки в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

      Решение об изъятии такой земли и изменении ее целевого назначения может принимать только Верховная Рада по представлению Кабинета министров.

      Однако чиновники академии аграрных наук в сговоре со служащими Госземагентства в Киевской области самостоятельно дали согласие на прекращение права постоянного пользования земельными участкам академии аграрных наук. Все произошло без согласования с правительством и без согласия парламента.

      Смотрите видео о хищении земли в Гатном под Киевом:

      После этого земли перешли в собственность заранее определенных людей. Среди этих людей – не только подозреваемые и близкие к ним люди, но и работники СБУ, должностные лица академии аграрных наук, Министерства аграрной политики и других органов власти. В целом эти лица получили 144 участка. На 138 участках уже оформили права собственности.

      Сейчас эти 144 участка арестованы. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению, продолжается согласование сообщений о подозрении со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

       

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      Теги: Коррупция Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Киева СБУ Рынок земли Расследования НАБУ
      Источник: 24 канал
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