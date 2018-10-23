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      За и против: психолог о сексе на первом свидании

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      Стоит ли соглашаться на секс на первом свидании
      Стоит ли соглашаться на секс на первом свидании / go-dok.com

      Существует немало дискуссий вокруг темы секса на первом же свидании. Ведь одобрение или неодобрение обществом секса на первом свидании волнует девушек. Так, подобные сцены пропагандируют немало фильмов. Но стоит ли следовать кинотенденциям?

      Об этом рассказала психолог Наталья Подлесная, передает ТСН.

      Часто женщины не против секса на первом-втором свидании, потому что "нечего растрачивать время и быстрее завоевать партнера".

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      Одна из самых популярных теорий в психотерапии – теория игр утверждает, что секс на первом свидании нежелателен, если вы хотите более длительные отношения, чем на одну ночь. Ведь взвешенно оценить потенциального партнера можно будет не раньше, как после 6-7 свидания.

      И психолог отмечает, чтобы понять, стоит ли согласиться на секс во время первого свидания, стоит осознать мотивы и цели быстрого или отложенного секса и увидеть их в отражении социального одобрения.

      Секс на першому побаченні

      Ведь на самом деле, согласиться или нет – чаще всего в этом скрывается именно одобрение или неодобрение обществом секса на первом свидании.

      Если вы склонны очень легко сходиться с людьми, полностью доверяете своим внезапно возникшим чувствам, у вас появляется чувство близости и удивительного взаимопонимания с человеком на первом свидании – "добро пожаловать" в совместную кровать,
      – добавила психолог.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Психология Секс
      Источник: 24 Канал
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