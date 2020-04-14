За какую партию готовы голосовать украинцы сегодня

Лидером электоральных симпатий на выборах в Верховную Раду является партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 38,1% опрошенных украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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За какие партии головы голосовать украинцы на выборах в Раду

38,1% – за "Слугу народа";

15,4% – за "Европейскую солидарность";

14,1% – за "Оппозиционную платформу – За жизнь";

9,1% – за "Батькивщину".

Рейтинг других политических сил – ниже 4%. Тех, кто не определился с выбором, – около 20%.

Что думают украинцы про "антиколомойский" закон

40% опрошенных украинцев не знают о том, что недавно Верховная Рада проголосовала за закон о запрете возвращения национализированных банков их предыдущим владельцам;

27% – что-то слышали об этом;

31% – ничего об этом не знают;

половина опрошенных поддерживают этот закон;

17% – против;

32% – не смогли оценить.

Больше всего сторонников этих изменений среди старших опрошенных, сторонников партий "Европейская солидарность" и "Голос".

Кроме того, опрошенные чаще следят за новостями о ситуации с коронавирусом, чем за новостями о политике (72% против 43%).

Сколько украинцев выступают за перенос местных выборов

56% опрошенных поддерживают идею переноса на декабрь местных выборов, которые должны состояться в октябре 2020 года;

23% – против такой инициативы;

21% – затруднились ответить;

43% непротив переноса выборов в местные советы на весну 2021 года;

треть – против;

24% – затруднились ответить.

Относительно больше противников переноса сроков голосования среди сторонников "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" в течение 10 – 12 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.