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За какую сумму поклонники "Игры престолов" готовы отказаться от просмотра финала

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За какую сумму поклонники
За какую сумму поклонники "Игры престолов" готовы отказаться от просмотра финала / Digital Spy

Во время нового исследования выяснилось, за какую сумму любители культового фэнтезийного сериала "Игра престолов" готовы отказаться от просмотра финальных серий.

Популярное приложение для микроинвестиций Acorns опубликовало результаты ежегодного исследования Money Matters Report, в ходе которого было опрошено около 3 тысяч американцев в возрасте от 18 до 44 лет, пишет Maxim.

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Кадр из сериала "Игра престолов"

Результаты исследования показали, что 76 процентов респондентов готовы отказаться от просмотра финального восьмого сезона "Игры престолов" за 1000 долларов,

Что интересно, от других любимых привычек респонденты готовы отказаться не так охотно. Так, лишь 40 процентов опрошенных мужчин и женщин готовы отказаться от употребления кофе на год за денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что группа хакеров взломала телеканал HBO и обнародовала сценарий нового эпизода сериала "Игра престолов". Также стало известно, что украденные данные в большинстве касаются технической информации о канале, но хакеры выложили сценарии к нескольким сериям 7 сезона "Игры престолов". За это американский телеканал НВО предложил группе хакеров, которые украли данные объемом 1,5 терабайт, заплатить 250 тысяч долларов, в качестве "жеста доброй воли".

Напомним, финальный восьмой сезон "Игры престолов" должен выйти в 2019 году. Ранее СМИ сообщали, что авторы сериала начнут съемки заключительного сезона в октябре 2017 года, однако съемки так и не начались.

Сложность заключается в том, что книга Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени», по которой снимается сериал, еще не дописана. Мартин решил ее опубликовать уже после выхода сериала. Поэтому сценарий 8 сезона будут писать фактически с нуля.

Теги: LifeStyle Кино Игра престолов
Источник: 24 Канал
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