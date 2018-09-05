За какую сумму родственники погибших в ДТП отказываются от претензий к водителям-мажорам

В Украине, к сожалению, распространена практика, когда денежных виновников смертельных аварий или их молодых потомков суды выпускают на волю, поскольку родственникам погибших они оплатили компенсацию.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Читайте также: Беспомощность новой патрульной полиции: почему копы позволяют пьяным мажорам себя унижать

"В свое время я делал журналистское расследование о том, как мажоров суды освобождают от реальных сроков наказания, поскольку за сравнительно небольшие деньги они могут откупиться от тюрьмы. Проанализировав около восьми случаев, я пришел к выводу, что в среднем стоимость человеческой жизни в таких авариях стоит 20 тысяч долларов. Именно столько в среднем платили мажоры или их родители за отказ от претензий со стороны родственников жертв", – отметил он.

Одна из таких историй – смертельное ДТП, которое устроил киевлянин Ярослав Мизин. На пешеходном переходе он сбил мать троих детей Ольгу Погадаеву. На огромной скорости Mercedes Мизина летел Днепровской набережной на красный свет. И снес женщину, когда она пересекала дорогу на пешеходном переходе.

Ярослав Мизин в нетрезвом состоянии дает комментарий журналистам сразу после ДТП

Машина Мизина остановилась только через 200 метров, влетев в припаркованные на обочине машины. Когда очевидцы аварии добрались до водителя, то в полусознательном от алкогольного опьянения состоянии он начал угрожать им своими родственными связями.

На суде виновник аварии пообещал заплатить родственникам погибшей 20 тысяч долларов, чтобы компенсировать ущерб. За это судья освободил Мизина от тюрьмы и дал пять лет условно. Ибо Уголовный кодекс действительно дает возможность судьям осуждать условно в том случае, когда родственники жертв от претензий отказываются. Но Кодекс дает лишь возможность, а не обязывает судей отказываться от реальных сроков наказаний.

А небедные родственники мажоров ищут любые возможности и подходы к судьям, которые, как мы знаем из других расследований, любят роскошный образ жизни. То есть, судьи могут сажать за решетку даже несмотря на компенсацию, а могут, как мы видим, и не сажать. Примечательный факт: когда через год я поговорил с мужем погибшей Ольги Погадаевой, он сообщил, что Мизин не заплатил ему и половины обещанной на суде суммы,

– рассказал Гнап.

Почему же он решил взять деньги и отказаться от претензий? Мужчина объяснил, что подумал, что жену уже не вернешь, от мажора в тюрьме ему пользы будет мало, а так хоть компенсацию за гибель получишь.

Трудно обвинять людей, которые пережили такое горе, но очевидно, что своим согласием – деньги в обмен на свободу для убийц – они провоцируют безнаказанность мажоров на дорогах. Последние знают: что бы ни случилось, от тюрьмы всегда можно откупиться. И именно этой лазейкой в законе пользуются жадные судьи, ловкие адвокаты и влиятельные родители виновников аварий,

– подытожил журналист.

Видео полного выпуска "Права на правду" за 5 сентября 2018