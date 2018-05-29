За каждую купленную на "Книжном Арсенале" книгу высадят дерево в Карпатах
На "Книжном Арсенале" впервые подсчитают, сколько книг приобрели посетители, и за каждую из них в Карпатах высадят дерево.
На выходе из "Мыстецького Арсенала" установят фотозону из живых растений. В нее встроят специальный счетчик, где отображается количество купленных книг, сообщает проект "Вместе за природу" на своей странице в Facebook.
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"Книжный Арсенал"
Чтобы приобщиться к акции, гости книжной ярмарки должны нажать кнопку счетчика столько раз, сколько книг они приобрели.
После этого участник получит сертификат с указанным количеством деревьев, которое он помог высадить в Карпатах. Акция продлится с 30 мая по 4 июня.
Источник: 24 Канал
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