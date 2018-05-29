15:17
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

За каждую купленную на "Книжном Арсенале" книгу высадят дерево в Карпатах

47 Читати новину українською
Карпаты
Карпаты / Фото из открытых источников

На "Книжном Арсенале" впервые подсчитают, сколько книг приобрели посетители, и за каждую из них в Карпатах высадят дерево.

На выходе из "Мыстецького Арсенала" установят фотозону из живых растений. В нее встроят специальный счетчик, где отображается количество купленных книг, сообщает проект "Вместе за природу" на своей странице в Facebook.

Читайте также: Adidas создала футбольную форму из переработанного океанического пластика


"Книжный Арсенал"

Чтобы приобщиться к акции, гости книжной ярмарки должны нажать кнопку счетчика столько раз, сколько книг они приобрели.

После этого участник получит сертификат с указанным количеством деревьев, которое он помог высадить в Карпатах. Акция продлится с 30 мая по 4 июня.

Теги: LifeStyle Новости Киева Экология Книги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 1402
Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты
сегодня, 14:01 Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты
Яніна Ткачук 182
В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
сегодня, 12:01 В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
Злой Одессит 678
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сегодня, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 3831
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3727
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук