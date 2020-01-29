За кого проголосуют больше всего украинцев на выборах в ВР: результаты опроса

Украинцы рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду состоялись уже в ближайшее воскресенье. Так, наибольшую поддержку пока имеет пропрезидентская партия "Слуга народа". За нее свой бы голос отдали 45,4% тех, кто пойдет на выборы и уже определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 21 января 2020 года.

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За кого проголосовали бы украинцы, если бы парламентские выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье

Согласно результатам опроса голоса украинцев распределись так:

"Слуга народа" – 45,4%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,8%

"Европейская солидарность" – 12,3%;

"Батькивщина" – 8,0%;

"Сила и честь" – 5,2%;

"Гражданская позиция" – 2,9%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 2,9%;

"Голос" – 2,5%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%;

"Свобода" – 1,6%;

"Оппозиционный блок" – 0,9%,

"Национальный корпус" – 0,6%;

"Партия Шария" – 0,5%;

другие партии – 1,1%.

За кого намерены проголосовать украинцы, если бы выборы в ВР состоялись уже в ближайшее воскресенье / Информация 24 канала



Как бы голосовали в регионах на выборах в ВР в ближайшее воскресенье

Во всех макрорегионах Украины бесспорным лидером является "Слуга народа" (31,1%, 46,7%, 72,1%, 44,1%). В Западном и Центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность" (24,9% и 12,2%), а третье – "Батькивщина" (11,0% и 9,7%). Традиционно на востоке и юге второй показатель имеет "Оппозиционная платформа – За жизнь" (28,2% и 10,4%).



За кого больше отдали бы голосов на выборах в ВР в регионах

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При подсчете результатов опроса применяли такое распределение по регионам:

Запад – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая области;

– Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая области; Центр – Киев, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области;

– Киев, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области; Юг – Николаевская, Одесская, Херсонская области;

– Николаевская, Одесская, Херсонская области; Восток – Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Харьковская области.

Речь идет о предпочтениях тех украинцев, которые уже определились с выбором и намерены пойти на выборы. Всего было опрошено 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Заметим, что на последних выборах в Верховную Раду "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей. Таким образом, пропрезидентская партия получила монобольшинство в парламенте – всего 254 места.



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