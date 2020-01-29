За кого проголосуют больше всего украинцев на выборах в ВР: результаты опроса
Украинцы рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду состоялись уже в ближайшее воскресенье. Так, наибольшую поддержку пока имеет пропрезидентская партия "Слуга народа". За нее свой бы голос отдали 45,4% тех, кто пойдет на выборы и уже определился с выбором.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 21 января 2020 года.
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За кого проголосовали бы украинцы, если бы парламентские выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье
Согласно результатам опроса голоса украинцев распределись так:
- "Слуга народа" – 45,4%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,8%
- "Европейская солидарность" – 12,3%;
- "Батькивщина" – 8,0%;
- "Сила и честь" – 5,2%;
- "Гражданская позиция" – 2,9%;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 2,9%;
- "Голос" – 2,5%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%;
- "Свобода" – 1,6%;
- "Оппозиционный блок" – 0,9%,
- "Национальный корпус" – 0,6%;
- "Партия Шария" – 0,5%;
- другие партии – 1,1%.
За кого намерены проголосовать украинцы, если бы выборы в ВР состоялись уже в ближайшее воскресенье / Информация 24 канала
Как бы голосовали в регионах на выборах в ВР в ближайшее воскресенье
Во всех макрорегионах Украины бесспорным лидером является "Слуга народа" (31,1%, 46,7%, 72,1%, 44,1%). В Западном и Центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность" (24,9% и 12,2%), а третье – "Батькивщина" (11,0% и 9,7%). Традиционно на востоке и юге второй показатель имеет "Оппозиционная платформа – За жизнь" (28,2% и 10,4%).
За кого больше отдали бы голосов на выборах в ВР в регионах
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При подсчете результатов опроса применяли такое распределение по регионам:
- Запад – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая области;
- Центр – Киев, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области;
- Юг – Николаевская, Одесская, Херсонская области;
- Восток – Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Харьковская области.
Речь идет о предпочтениях тех украинцев, которые уже определились с выбором и намерены пойти на выборы. Всего было опрошено 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Заметим, что на последних выборах в Верховную Раду "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей. Таким образом, пропрезидентская партия получила монобольшинство в парламенте – всего 254 места.
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