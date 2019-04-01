За коммунальные услуги в феврале 2019 насчитали 21 миллиард: сколько украинцы смогли оплатить

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги в течение февраля 2019 года выросла почти на 7 миллиардов гривен и достигла отметки в 69,4 миллиарда. При этом около 15 миллиардов украинцы уплатили.

Задолженность украинцев по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2019 года выросла на 6,8 миллиардов гривен. Для сравнения: за 2018 год задолженность выросла на 23,3 миллиарда гривен. В течение одного месяца 2019 года долг вырос на треть от суммы за весь прошлый год. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В феврале 2019 года население страны уплатило 14,6 миллиардов гривен, что составляет менее 70% от необходимой суммы (насчитали к оплате 21 миллиард гривен). При этом в среднем каждая украинская семья должна была оплатить за коммунальные услуги более 2 тысяч 600 гривен (напомним, минимальная зарплата в Украине сейчас 4173 гривны).

За что задолжали больше всего, а за что меньше всего?

• Природный газ: 33 миллиарда гривен.

• Централизованное отопление и снабжение горячей водой: 22 миллиарда.

• Электроэнергия: 6,1 миллиардов.

• Содержание домов и придомовых территорий: 4,4 миллиарда.

• Централизованное снабжение холодной водой и водоотвод: 3,3 миллиарда.

• За вывоз бытовых отходов: 600 миллионов гривен.

К слову, субсидии на оплату коммунальных услуг в феврале получали 3 миллиона 735 тысяч 100 семей. Средний размер субсидии составил 998,6 гривен. Однако это не способствовало уменьшению задолженности.

Полный экспресс-отчет Госстата от 1 апреля 2019 года: документ