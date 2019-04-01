21:46
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      За коммунальные услуги в феврале 2019 насчитали 21 миллиард: сколько украинцы смогли оплатить

      115 Читати новину українською
      Украинцы платят за коммунальные услуги все больше, но долги растут
      Украинцы платят за коммунальные услуги все больше, но долги растут / Иллюстративное фото

      Задолженность за жилищно-коммунальные услуги в течение февраля 2019 года выросла почти на 7 миллиардов гривен и достигла отметки в 69,4 миллиарда. При этом около 15 миллиардов украинцы уплатили.

      Задолженность украинцев по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2019 года выросла на 6,8 миллиардов гривен. Для сравнения: за 2018 год задолженность выросла на 23,3 миллиарда гривен. В течение одного месяца 2019 года долг вырос на треть от суммы за весь прошлый год. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

      Читайте также: От Роттердама до Эльдорадо: коммунальные тарифы в предвыборных программах и рекламе

      В феврале 2019 года население страны уплатило 14,6 миллиардов гривен, что составляет менее 70% от необходимой суммы (насчитали к оплате 21 миллиард гривен). При этом в среднем каждая украинская семья должна была оплатить за коммунальные услуги более 2 тысяч 600 гривен (напомним, минимальная зарплата в Украине сейчас 4173 гривны).

      За что задолжали больше всего, а за что меньше всего?

      • Природный газ: 33 миллиарда гривен.
      • Централизованное отопление и снабжение горячей водой: 22 миллиарда.
      • Электроэнергия: 6,1 миллиардов.
      • Содержание домов и придомовых территорий: 4,4 миллиарда.
      • Централизованное снабжение холодной водой и водоотвод: 3,3 миллиарда.
      • За вывоз бытовых отходов: 600 миллионов гривен.

      К слову, субсидии на оплату коммунальных услуг в феврале получали 3 миллиона 735 тысяч 100 семей. Средний размер субсидии составил 998,6 гривен. Однако это не способствовало уменьшению задолженности.

      Полный экспресс-отчет Госстата от 1 апреля 2019 года: документ

       

      blog_ava
      Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня
      39878
      Теги: Новости Украины Деньги Коммунальные услуги Статистика
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как компания Apple смогла стать успешной
      сегодня , 21:00 Как компания Apple смогла стать успешной
      Олена Кандяк 24
      Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      ОПРОС
      31 марта , 20:42 Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      4420
      Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским: на что они повлияют
      сегодня , 20:32 Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским: на что они повлияют
      Світлана Попова 653
      Президентские квадратные метры: как выглядят резиденции мировых лидеров
      сегодня , 20:01 Президентские квадратные метры: как выглядят резиденции мировых лидеров
      128
      Спасибо Зеленскому за авантюру: именно "зебилы" отодвинули Украину от края пропасти
      сегодня , 19:04 Спасибо Зеленскому за авантюру: именно "зебилы" отодвинули Украину от края пропасти
      Блог Соцмережі 5885
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       сегодня , 14:44
      Обанкротившаяся власть Кривого Рога способна на все, — Юрий Милобог
       17 ноября 2015 , 16:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      У украинцев есть последний шанс привезти себе дешевый электромобиль
       8 сентября 2018 , 12:07
      Еще на одной улице Киева стало невозможно парковаться
       22 марта , 14:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук