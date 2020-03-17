За рубежом застряли 14 220 украинцев, которые купили туры у Join UP

За рубежом находятся 14 220 украинцев, которые воспользовались туристическими услугами компании Join UP! Большинство украинских туристов находятся в Египте – 12 452 человека.

В пресс-служба Join UP! сообщили, что сейчас это две категории людей:

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туристы, чей отдых уже закончился или будет прерван досрочно из-за необходимости вернуться;

туристы, которые в настоящее время находятся в отелях, закрытых на карантин – Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* в Шарм-эль-Шейхе и Desert Rose Resort 5* в Хургаде.

Эвакуация туристов из Египта

Возвращение в Украину туристов, которые имели обратный вылет на 14, 15 и 16 марта, начнется уже 17 марта. Мы планируем завершить процесс эвакуации за 3-4 дня, поэтому надеемся, что уже к концу недели вы будете дома,

– сообщили в компании.

Что будет с туристами в закрытых на карантин отелях

Кроме того, туроператор просит оставаться на связи с турагентами 827 туристов, которые на данный момент находятся в отелях, закрытых на карантин. Турагенты будут предоставлять актуальную информацию о обратных рейсах.

Эвакуацию этих туристов проведут на этой неделе, заверили в Join UP! Для этого будут выполнены специальные рейсы в сотрудничестве с Минздравом Украины. На самолетах будут присутствовать врачи-эпидемиологи, а также будут экспресс-тесты для проверки пассажиров на коронавирус.

Что будет с туристами в других странах

Кроме Египта, 1768 туристов находятся сейчас в других странах – на Шри-Ланке, Кипре, Мальдивах, в ОАЭ, Таиланде, Индонезии и тому подобное. Однако с возвращением этой категории людей есть сложности, отмечают в Join UP!

"К большому сожалению, в связи с временным закрытием Украины авиасообщение с 17 марта 2020, мы не можем собственными силами вернуть этих туристов домой так быстро, как хотелось бы", – сообщили в компании.

В то же время там отметили, что для эвакуации этих людей сейчас разрабатывается план действий с участием авиакомпаний и компетентных государственных институтов МИД Украины, Мининфраструктуры, Госагентства по туризму и курортам.

Туроператор напомнил о важности держать связь с турагентами и гостиничными гидами, а также с консульскими службами страны пребывания.

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Также в Join UP! уверяют, что продолжают искать решение для каждого туриста.

Какими рейсами украинцы могут вернуться домой?

В связи с карантином в полночь с 16 на 17 марта в Украине прекратились регулярные пассажирские перевозки через границу. Министерство инфраструктуры 16 марта опубликовало перечень международных авиарейсов, которыми возвращать украинский домой 17 марта. В частности, 17 марта выполнят рейсы из Египта, Грузии, Турции, Канады, США, Таиланда, Азербайджана, Армении, Израиля, Молдовы.

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