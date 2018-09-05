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За месяц украинские международные резервы сократились на 2,9%

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Золотовалютные резервы
Золотовалютные резервы / Прямой

В августе 2018 года международные резервы Украины сократились на 2,9% и по состоянию на 1 сентября составили в эквиваленте 17,232 млрд долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает центробанк, сокращение золотовалютных резервов обусловлено, прежде всего, осуществлением платежей по государственному долгу. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 447,9 млн долларов, из которых 389,2 млн долларов составило обслуживание и погашения по государственным ценным бумагам. Еще 607,4 млн долларов правительство и НБУ перечислили Международному валютному фонду.

Напомним, международные резервы Украины сократились в июле.

Теги: Золото Деньги НБУ
Источник: 24 Канал
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