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      За месяц в Украине 9 раз нападали на журналистов

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      На журналистов нападали 9 раз, больше всего среди пострадавших – женщин / kiev-company.in.ua

      В декабре в Украине было зафиксировано девять нападений на журналистов. Чаще всего насилие применяли в Киеве – семь раз.

      Данные мониторинга НСЖУ Индекс физической безопасности журналистов Украины свидетельствуют о том, что большинство пострадавших журналистов – это женщины, пять случаев.

      К теме: В мире убили 49 журналистов в 2019 году: в каких регионах больше всего смертей

      В Киеве на журналистов нападали семь раз, а во Львове и области – 2.

      Резонансные инциденты произошли с журналисткой и оператором Hromadske.ua Викторией Рощиной и Алексеем Никулиным, также с фоторесподентом "Радио Свобода" Сергеем Нужненко во время митинга под Верховной Радой.

      В результате Сергей Нужненко получил ушиб правой руки, многочисленные синяки, разбитые очки. Также у него повреждена профессиональная камера. Виктория Рощина и Алексей Никулин были забрызганы слезоточивым газом, который применили в ходе столкновений между спецназовцами и митингующими. У журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала противостояние. В сторону журналистов также летели опоры палаток, которые протестующие хотели установить возле здания Рады.

      сутички під Радою
      Столкновения под Радой – пострадали журналисты / Фото: Facebook

      Нужненко в комментарии НСЖУ заявил, что написал заявление в Печерский райотдел полиции по трем статьям: препятствование журналистской деятельности, нанесение телесных повреждений и повреждение журналистской техники.

      сутички під Радою журналісти і поліція
      Столкновения под Радой – пострадали журналисты / Фото: РБК-Украина

      Сколько журналистов убили в разных странах за 2019 год:
      Латинская Америка – 18;
      Азиатско-Тихоокеанский регион – 12;
      Африка – 9;
      Ближний Восток и Арабский мир – 8;
      Европа – 2.

       
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Журналисты Новости Львова
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