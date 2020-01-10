За месяц в Украине 9 раз нападали на журналистов

В декабре в Украине было зафиксировано девять нападений на журналистов. Чаще всего насилие применяли в Киеве – семь раз.

Данные мониторинга НСЖУ Индекс физической безопасности журналистов Украины свидетельствуют о том, что большинство пострадавших журналистов – это женщины, пять случаев.

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В Киеве на журналистов нападали семь раз, а во Львове и области – 2.

Резонансные инциденты произошли с журналисткой и оператором Hromadske.ua Викторией Рощиной и Алексеем Никулиным, также с фоторесподентом "Радио Свобода" Сергеем Нужненко во время митинга под Верховной Радой.

В результате Сергей Нужненко получил ушиб правой руки, многочисленные синяки, разбитые очки. Также у него повреждена профессиональная камера. Виктория Рощина и Алексей Никулин были забрызганы слезоточивым газом, который применили в ходе столкновений между спецназовцами и митингующими. У журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала противостояние. В сторону журналистов также летели опоры палаток, которые протестующие хотели установить возле здания Рады.



Столкновения под Радой – пострадали журналисты / Фото: Facebook

Нужненко в комментарии НСЖУ заявил, что написал заявление в Печерский райотдел полиции по трем статьям: препятствование журналистской деятельности, нанесение телесных повреждений и повреждение журналистской техники.



Столкновения под Радой – пострадали журналисты / Фото: РБК-Украина

Сколько журналистов убили в разных странах за 2019 год:

Латинская Америка – 18;

Азиатско-Тихоокеанский регион – 12;

Африка – 9;

Ближний Восток и Арабский мир – 8;

Европа – 2.