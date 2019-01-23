За мільйонні статки і брехню не каратимуть: як НАЗК продовжує рятувати корупціонерів

Підконтрольне Адміністрації Президента агентство із запобігання корупції зробило корупціонерам новорічний подарунок – допомогло їм і надалі уникати будь-якої відповідальності за задекларовані статки. А також ускладнило роботу правоохоронним органам з притягнення посадовців до відповідальності та навіть обмежило доступ громадян до інформації про результати перевірок їхніх декларацій.

Напередодні Нового року, 21 грудня, у НАЗК внесли зміни до порядку, за яким мають перевірятися електронні декларації.

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У публічному ж доступі це рішення з'явилось лише 15 січня, після того як воно було зареєстровано Мін'юстом і набуло чинності. Прив'язано це було до запуску автоматизованої системи перевірок. Але те, що відбувалося не можна назвати перевірками, скоріше це було автоматизованою роздачею індульгенцій.

Річ у тім, що за новими правилами, які придумали в НАЗК, відтепер можна взагалі не перевіряти декларації. А подальший контроль здійснюватиметься у ручному режимі, і це навіть попри наявність автоматизованої системи.

Наприклад, тепер декларації перевірятимуться за державними реєстрами лише за умови відповідних результатів так званого логічного та арифметичного контролю. Правила цього контролю – це по суті набір критеріїв, за відповідність кожному із яких нараховуються умовні бали. Набрала декларація певну кількість балів – будуть перевіряти за реєстрами, не набрала – не будуть.

До слова, усі ці критерії разом із кількістю балів НАЗК завбачливо оприлюднили в офіційному державному віснику. З таким же успіхом вони могли б сказати: якщо не хочете, щоб вашу декларацію перевіряли – заповнюйте її за цими правилами.



НАЗК запровадило нові правила перевірки електронних декларацій

Якщо ж хтось із корупціонерів чогось не догледів, НАЗК передбачило, що результати такої первинної перевірки ніде не публікуються. При цьому це нове правило про перевірку не поширюються на декларації, які НАЗК вже перевірило. Тобто виявилось, що декларацію Президента тепер не перевірятимуть, бо раніше вже всі три перевірили та закріпили своїми підписами відсутність порушень.

Президент, Кабінет Міністрів, частина народних депутатів, суддів і прокурорів можуть бути спокійні – видані їм агентством індульгенції залишаються у силі. Новим порядком НАЗК також продовжило ускладнювати роботу антикорупційним органам. Зокрема, з тексту прибрали будь-яке пояснення, як саме шукатимуть незаконне збагачення, і фактично легалізували право його не шукати.

Нагадаємо, що саме незаконне збагачення є однією з двох ключових статей Кримінального кодексу, за якими можна притягнути до відповідальності. НАБУ розслідує близько півтори сотні справ саме за цими двома статтями, і саме ці розслідування протягом останнього року постійно намагаються заблокувати – через незаконні рішення НАЗК, через парламент і через суди, в тому числі Конституційний.



Антикорупційні розслідування постійно намагаються заблокувати

Відтак своїм рішенням НАЗК фактично заборонило НАБУ відкривати провадження без їх дозволу. Іншими словами – там роблять все можливе, аби за мільйонні статки незрозумілого походження і брехню в деклараціях нікому нічого не було.

Крім того, новим порядком НАЗК також суттєво обмежило доступ громадянам, як до інформації про результати перевірок, так і можливості ці перевірки ініціювати. А для того, щоби НАЗК розпочало перевірку за заявою, тепер треба буде обов'язково надіслати їм витяг з реєстру, який би підтверджував неправдивість якихось даних.

Враховуючи, що реєстри неповні, доступ до багатьох залишається закритим, ними треба вміти користуватись, а за користування деякими – ще й платити, не кажучи вже про кількість часу, який треба на це витратити. Фактично для того, щоб НАЗК дозволило провести перевірку, треба стати ненадовго слідчим і за них зробити всю роботу, якою вони ще подумають чи скористатись.

Але найголовніше – все це робиться на замовлення чинної еліти, представленої президентом, панівною коаліцією у складі "БПП" і "Народного фронту". Створене ними НАЗК діє під їхнім ручним управлінням, в їхніх інтересах та за їхньою вказівкою. І найголовніше свідчення того, що всіх все влаштовує, є те, що парламент, який міг би виправити ситуацію, так і не спромігся прийняти відповідного закону, який там вже два роки як зареєстрований.



НАЗК діє під управлінням високопосадовців з "БПП" та "Народного фронту"

Там знають цінність контрольованого і політично залежного органу, який може роздавати індульгенції, тому залишають все як є. До того ж, оплачують це нашими грошима, витрачаючи сотні мільйонів грошей податків на НАЗК, яким користуються у своїх цілях. Фактично, розв'язують власні питання за наші гроші.

Це означає, що всі, хто саботує перезавантаження НАЗК – підтримують корупцію, а значить, щонайменше їм не можна віддавати свої голоси на наступних виборах. Думайте і робіть висновки.