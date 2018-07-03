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За минувшие сутки оккупанты 21 раз открывали огонь по украинским позициям: 1 защитник ранен

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2 июля российские оккупационные войска продолжали активность практически по всей линии соприкосновения
2 июля российские оккупационные войска продолжали активность практически по всей линии соприкосновения / antikor.com.ua

На протяжении минувших суток, 2 июля, российские оккупационные войска продолжали активность практически по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Запрещенное Минскими договоренностями оружие не использовалось, передает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

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Противник 21 раз прибег к провокационному огню по нашим позициям. На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие. За прошедшие сутки противник также проявил себя в районе Светлодарской дуги,
– говорится в утреннем возведении.

Как отмечают украинские военные, там отечественные позиции обстреливали из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг совершил обстрел новых позиций, что занимает рота глубинной разведки из состава Объединенных сил, на восточной окраине Золотое-4, однако, получив адекватный ответ, враг прекратил обстрел.

Украинские позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один защитник получил ранения.

"Горячее всего было на Мариупольском направлении, где наблюдалось наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединское. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь в ответ", – информируют военные.

По уточненным данным разведки, два боевика российских оккупационных войск были ранены.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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