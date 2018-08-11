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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

За минувшие сутки оккупанты 36 раз открывали огонь по украинским позициям, – штаб ООС

29 Читати новину українською

За прошедшие сутки, 10 августа, противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Об этом информирует штаб ООС.

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Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Троицкого, Луганского, Зализное, Шумы, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов наши позиции возле Лебединского и Шумы, что на Горловском направлении,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, в течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников возле Павлополя и Гнутово.

В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения.

По данным разведки одного оккупанта уничтожили, четверо получили ранения.

 

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Новости политики Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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